Hemose realiza edição do ‘Sabadão solidário’ para repor estoques de sangue

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), promove neste sábado, 25, mais uma edição do ‘Sabadão Solidário’, ação estratégica que visa estimular a doação voluntária de sangue em um momento delicado para os estoques da unidade. O atendimento ao público acontecerá das 7h às 11h, na sede do Hemose.

A iniciativa surge como resposta a uma semana marcada pela baixa nos estoques de todos os tipos sanguíneos, o que compromete diretamente o atendimento a pacientes que necessitam de transfusões em situações de urgência, tratamentos contínuos e cirurgias eletivas. Por isso, o ‘Sabadão solidário’ não é apenas uma ação pontual, mas uma convocação à solidariedade da população sergipana.

A superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, destacou a importância da mobilização social neste momento de alerta. “Precisamos da colaboração de todos. Os estoques estão em níveis críticos para todos os tipos sanguíneos, e cada doação pode salvar até quatro vidas. O ‘Sabadão solidário’ é uma oportunidade para que mais pessoas possam contribuir com este gesto tão nobre e necessário”, enfatizou.

O ‘Sabadão solidário’ foi idealizado para facilitar o acesso dos doadores que, durante a semana, não conseguem comparecer ao hemocentro por conta de compromissos de trabalho ou estudo. A ampliação do horário de atendimento aos sábados também busca focar na fidelização de doadores e no aumento do volume de coletas.

Posto no Shopping Jardins

Como forma de ampliar ainda mais o acesso à doação, o Hemose também está com um posto de coleta de sangue no Shopping Jardins, em Aracaju. O espaço está localizado em frente ao Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), com acesso pela entrada D. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, até o dia 28 de novembro.

Critérios para doar

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 50kg, em boas condições de saúde e bem alimentadas. Para os menores de 18 anos, é necessária autorização dos pais ou responsáveis. É obrigatório apresentar documento de identidade original com foto.

Ponto facultativo

Em razão da transferência do ponto facultativo em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, para a segunda-feira, 27, o Hemose não funcionará nesta data. A decisão segue o Decreto nº 1.257 do Governo do Estado.

Com isso, tanto a unidade principal do Hemose, que atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, quanto o Posto de Coleta de Sangue do Shopping Jardins, que funciona das 13h às 18h, estarão fechados na próxima segunda.

