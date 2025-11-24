Hemose receberá grupos e doadores para confraternização

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade administrada pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), celebra nesta terça-feira, 25, o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. O intuito da data é agradecer aos doadores pela ação de doar e sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue. O Hemose receberá grupos e doadores para uma confraternização em homenagem e reconhecimento à importância da doação de sangue. O evento terá início às 8h, na sede da unidade. Ao longo de todo o mês de novembro, diversas ações alusivas à data estão sendo realizadas em instituições parceiras.

O Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado em 25 de novembro, foi estabelecido por meio do Decreto de Lei nº 53.988, de 30 de junho de 1964. A criação teve como finalidade homenagear os voluntários e estimular a população brasileira para o ato regular da doação de sangue.

A superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, destaca que doar sangue é um ato de amor ao próximo que não pode ser substituído, mesmo com os avanços da tecnologia. “Sangue não se fabrica. Somente por meio da doação conseguimos realizar todo o processo necessário para atender os pacientes que precisam. O Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue reforça a importância de fidelizar nossos doadores, pois todos os dias precisamos abastecer a rede pública e privada do nosso estado”, enfatizou.

O mês de novembro foi escolhido por anteceder um período de estoques baixos. A proximidade das férias, das comemorações de fim de ano, do carnaval e de outros feriados prolongados torna esse dia especialmente importante para lembrar e promover esse ato solidário e regular, independentemente de conhecer ou não pacientes que necessitam de transfusão.

Ainda de acordo com a superintendente do Hemose, uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas, pois é fracionada em quatro componentes principais: hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado. “Cada um desses hemocomponentes atende a necessidades clínicas específicas, como casos de anemia, leucemia, distúrbios de coagulação, sangramentos e também situações de urgência e emergência”, afirmou.

Critérios para doar sangue

Para ser um doador, é necessário estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar mediante apresentação do termo de autorização dos pais ou responsável legal, disponível no site do Hemose.