Aracaju, 25 de novembro de 2025

Hemose receberá grupos e doadores para confraternização

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade administrada pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), celebra nesta terça-feira, 25, o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. O intuito da data é agradecer aos doadores pela ação de doar e sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue. O Hemose receberá grupos e doadores para uma confraternização em homenagem e reconhecimento à importância da doação de sangue. O evento terá início às 8h, na sede da unidade. Ao longo de todo o mês de novembro, diversas ações alusivas à data estão sendo realizadas em instituições parceiras.

O Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado em 25 de novembro, foi estabelecido por meio do Decreto de Lei nº 53.988, de 30 de junho de 1964. A criação teve como finalidade homenagear os voluntários e estimular a população brasileira para o ato regular da doação de sangue.

A superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, destaca que doar sangue é um ato de amor ao próximo que não pode ser substituído, mesmo com os avanços da tecnologia. “Sangue não se fabrica. Somente por meio da doação conseguimos realizar todo o processo necessário para atender os pacientes que precisam. O Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue reforça a importância de fidelizar nossos doadores, pois todos os dias precisamos abastecer a rede pública e privada do nosso estado”, enfatizou.

O mês de novembro foi escolhido por anteceder um período de estoques baixos. A proximidade das férias, das comemorações de fim de ano, do carnaval e de outros feriados prolongados torna esse dia especialmente importante para lembrar e promover esse ato solidário e regular, independentemente de conhecer ou não pacientes que necessitam de transfusão.

Ainda de acordo com a superintendente do Hemose, uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas, pois é fracionada em quatro componentes principais: hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado. “Cada um desses hemocomponentes atende a necessidades clínicas específicas, como casos de anemia, leucemia, distúrbios de coagulação, sangramentos e também situações de urgência e emergência”, afirmou.

Critérios para doar sangue

Para ser um doador, é necessário estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar mediante apresentação do termo de autorização dos pais ou responsável legal, disponível no site do Hemose.

Foto ascom SES

