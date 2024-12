Hemose reforça a importância do cadastro para doação de medula

Fazer parte do cadastro para doador de medula óssea pode salvar vidas. Com essa reflexão, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realiza a conscientização sobre a importância das pessoas aderirem ao Registro Nacional para Doador de Medula Óssea (Redome). A iniciativa integra a Semana de Mobilização Nacional, que acontece em todo o país de 14 a 21 de dezembro, com o objetivo de aumentar a captação de possíveis doadores para ajudar pacientes que esperam pelo transplante da medula óssea.

Atualmente o Hemose possui mais de 51 mil pessoas cadastradas junto ao banco de dados do Registro Nacional, coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca). Para fazer o cadastro a pessoa deve estar saudável, ter de 18 a 35 anos de idade, e não ter histórico de câncer. É preciso preencher uma ficha com informações pessoais e doar 5 ml de sangue para testes de Histocompatibilidade Genética (HLA).

Ações

Em Sergipe o cadastro é realizado no Hemose, por meio do setor de Captação de Doadores, que é o serviço responsável em promover ações educativas voltadas às comunidades. Eles trazem orientações e explicações sobre o cadastro e a realização do transplante de medula óssea.

“Aqui no hemocentro o profissional do Acolhimento presta as informações sobre os primeiros passos para o cadastro. Nas atividades externas, como as palestras realizadas em parceria com escolas, empresas e universidades, aproveitamos para fazer rodas de conversas onde tiramos dúvidas sobre o procedimento, totalmente seguro e gratuito para esse doador”, explicou a assistente social Adineuza Ribeiro.

A captação de novos doadores acontece também durante a ação itinerante do Governo do Estado ‘Sergipe é aqui’. Ao longo das edições da ação, mais de 130 pessoas se cadastraram para ser doadoras de medula óssea e destacaram a importância do gesto de solidariedade pelos que precisam.

Solidariedade

Quanto maior o número de pessoas cadastradas, maiores são as chances de encontrar um doador compatível. A compatibilidade entre o doador e o receptor é definida por um conjunto de genes, que devem ser iguais. Por isso o cadastro é importante, já que as chances de encontrar um doador na família é de apenas 25%.

Serviço

O cadastro para doador de medula óssea é feito no Hemose de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Para isso, basta apresentar um documento de identificação oficial, original com foto. Após finalizar o preenchimento do registro, o doador precisa assinar um termo de consentimento, em que autoriza a inserção de seus dados pessoais no Redome.

Mais informações podem ser consultadas através dos telefones (79) 3225-8019 e 3225-8039.

Foto: Flávia Pacheco