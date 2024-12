Hemose registra 2.402 doações de sangue em novembro

Novembro, reconhecido como mês do doador de sangue, registrou 3.031 comparecimentos com 2.402 doações de sangue efetivadas. Neste período, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) promoveu a campanha ‘Eu sou Doador’, para fortalecer o vínculo do voluntário com o serviço e reforçar a importância de ampliar a rede de pessoas em boas condições de saúde para se tornar doador de sangue regular.

A superintendente do Hemocentro, a biomédica Fernanda Fraga, destaca a solidariedade e as parcerias, como aspecto fundamental para mobilização de indivíduos dispostos a doar sangue. “Esse foi um mês especial. Celebramos o Dia Nacional do Doador de Sangue. A cada ano percebemos o maior comprometimento dos sergipanos e dos grupos fidelizados que se deslocam de suas cidades para vir prestar esse apoio ao serviço”, salientou a gestora.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que as doações de sangue atendem à demanda transfusional de pacientes assistidos pela rede hospitalar do Estado. “Após a coleta, o sangue passa por processos de fracionamento em hemácias, plaquetas e plasma, análises sorológicas testes pré-transfusionais que visam a manutenção do tratamento de pessoas com câncer, transplantados, além de cirurgias de alta complexidade – cardíacas, ortopédicas, entre outras”, disse a biomédica.

Parcerias

O mês também contou com o apoio de parcerias para coletas externas com o Centro de Ensino Grau Técnico e a Igreja Comunidade das Nações, em Aracaju, com um saldo de 178 doações de sangue, além das campanhas com grupos oriundos dos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Carmópolis, Cristinápolis, Campo do Brito, Tobias Barreto, Nossa Senhora Aparecida, Malhador e Japoatã.

A gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas, avalia como positivo o resultado das ações promovidas com instituições e grupos de doadores. “Tivemos uma colaboração significativa, pois esses parceiros atuam com a mobilização de seus públicos internos, sendo que muitos deles acabam doando pela primeira vez, estimulados pelo desejo de ajudar pacientes, seja crianças ou adultos em tratamentos nos hospitais e maternidades de Sergipe”, enfatizou.

Critérios

Para ser um doador de sangue é necessário estar em boas condições de saúde, ter idade de 16 a 69 anos, pesar mais de 50 quilos e comparecer ao serviço bem alimentado portando um documento oficial, original com foto e na noite anterior, ter um repouso mínimo de 6 horas e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecede a doação. Mais informações e agendamentos ligue: (79) 3225-8019 e 3255-8039.