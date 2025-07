Hemose registra mais de 13.800 doações de sangue no primeiro semestre de 2025

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) registrou 17.143 atendimentos e 13.839 doações de sangue realizadas no primeiro semestre de 2025. O mês de junho, em que historicamente ocorre uma redução de voluntariado, foi responsável por 2.025 dessas doações. Todo o sangue coletado e fracionado na unidade é direcionado para o atendimento da demanda transfusional na rede hospitalar do estado. Cada bolsa de sangue coletada pode salvar até quatro vidas, já que, após o processamento, ela é fracionada em diferentes hemocomponentes, como hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado, que atendem a múltiplas necessidades clínicas.

Apesar do saldo positivo na primeira metade do ano, a superintendente do Hemose Fernanda Kelly Fraga ressaltou que a doação voluntária precisa ser ainda mais incentivada. “Todos esses doadores contribuíram para salvar vidas e ajudar pessoas. Nós agradecemos profundamente pela solidariedade. Nós que fazemos o Hemocentro reforçamos o pedido para que as pessoas sejam doadores voluntários. Nós estamos com o alerta ligado porque nossos estoques estão em níveis críticos porque não podemos deixar de atender toda a rede hospitalar de Sergipe”, salientou.

Ingrid de Jesus é doadora de sangue há 15 anos e lidera um grupo de doadores de Capela e de Nossa Senhora das Dores, municípios do leste e do médio sertão sergipano, respectivamente. “É muito importante que tenhamos essa noção de que essa causa é um amor ao próximo, esse é o ponto primordial. Todos precisam se conscientizar de que não é preciso esperar que alguém da família ou do convívio pessoal precise para começarmos a ser doadores. Dá prazer saber que você está ajudando a salvar vidas”, enfatizou.

As coletas externas, em instituições públicas e privadas, também ajudaram na manutenção dos estoques de sangue do Hemocentro. Ao todo, foram 36 ações realizadas. Dentre elas, a parceria entre o Shopping Jardins e o Hemose durante o mês de fevereiro resultou em 292 doações e 76 cadastros de doadores de medula óssea.

A secretária Fernanda Nunes aproveitou a oportunidade e realizou a primeira doação de sangue na vida. “Eu já queria doar há muito tempo, mas com o dia a dia corrido não tinha a oportunidade. Por morar perto do shopping, a logística ajudou e eu pude vir antes de ir para o trabalho”, contou.

Critérios

É importante lembrar que o intervalo de tempo entre doações de sangue é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. Por isso, recomenda-se que os homens doem até quatro vezes por ano e as mulheres até três vezes.

Para ser um doador de sangue, é preciso estar bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar mediante apresentação do termo de autorização dos pais ou responsável legal disponível no site do Hemose.

Foto: Ascom/SES