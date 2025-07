Hemose terá posto de coleta externa de sangue no RioMar Shopping Aracaju

Em parceria com o RioMar Shopping Aracaju, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), gerenciado pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), vai disponibilizar um posto de coleta de sangue entre os dias 1º e 29 de agosto. A unidade funcionará no segundo piso do shopping, ao lado do restaurante Senzai, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.

Além da coleta de sangue, o local também oferecerá o cadastro de doadores voluntários de medula óssea, uma ação fundamental para ampliar as chances de pacientes que aguardam um doador compatível no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população à doação voluntária e ampliar o alcance das ações do Hemose, levando o serviço para um local de grande circulação e fácil acesso.

A superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga , explica que a escolha do shopping foi estratégica. “A proposta é justamente facilitar para quem deseja doar e, por causa da rotina, não consegue se deslocar até a nossa sede. Em um espaço como o shopping, conseguimos alcançar novos públicos e mostrar que doar sangue pode ser simples e rápido. Queremos estimular esse gesto solidário, que salva vidas diariamente na rede pública e privada do nosso Estado”, destacou.

O atendimento será prioritariamente por agendamento, mas também haverá espaço para voluntários espontâneos, conforme a capacidade diária da equipe. Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (79) 3225-8019 e 3225-8039 ou pelo e-mail ssocial.hemose@fsph.se.gov.br.

Critérios para doação

Para doar sangue é necessário estar em bom estado de saúde, sem sintomas de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem apresentar o termo de autorização dos pais ou responsável legal, disponível no site do Hemose.

Foto: Ascom/ SES