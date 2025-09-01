Hospitais filantrópicos de Sergipe se unem para debater futuro da saúde no estado

Previsto para os dias 30 e 31 de outubro, o 4º Encontro da Federase vai discutir sustentabilidade e inovação, colocando em destaque a rede que realiza mais de 35 mil Os hospitais filantrópicos de Sergipe, responsáveis por mais de 35 mil cirurgias por ano no Sistema Único de Saúde (SUS), estarão reunidos nos próximos dias 30 e 31 de outubro para o 4º Encontro dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas de Sergipe. Sucesso de público em 2024, o evento será realizado novamente no Auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SE), em Aracaju.

A programação científica, organizada pela Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase), em parceria com a VIVA+ Comunicação, Editora e Eventos, terá como tema central “Integração, Sustentabilidade e Inovação na Saúde Filantrópica” e reunirá dirigentes, lideranças do setor, especialistas e autoridades para mais de 15 palestras distribuídas em seis painéis temáticos.

Rede estratégica para o SUS

Em Sergipe, existem 14 hospitais filantrópicos em funcionamento, dos quais nove são associados da Federase. Juntos, esses estabelecimentos operam 1.085 leitos, sendo 82,48% deles destinados ao SUS. Em contexto nacional, o setor filantrópico é responsável por 61,33% das internações de alta complexidade, operando 1.814 hospitais com 184,3 mil leitos em todo o país, conforme dados da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB).

“A rede filantrópica é um pilar fundamental do SUS em Sergipe, especialmente na alta complexidade. Este encontro fortalece a integração e qualifica a gestão dessas instituições que atendem milhares de sergipanos diariamente”, destaca Carolina Teixeira, presidente da Federase.

Agenda técnica ampliada

A programação 2025 abordará temas como gestão sustentável e financiamento, inovação tecnológica e inteligência artificial aplicada à saúde, humanização e segurança do paciente, parcerias público-privadas (PPPs), compliance e governança, além de medicina diagnóstica e saúde do trabalhador.

O evento consolida-se como principal fórum estadual do setor após o sucesso da edição 2024, que contou com participação de lideranças nacionais, incluindo representantes da CMB, da Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Impacto regional e nacional

A quarta edição do Encontro Federase foi anunciada no último mês de maio, durante a Hospitalar 2025, maior feira e fórum de saúde da América Latina, reforçando a relevância do evento para além das fronteiras estaduais. A expectativa é de participação de dirigentes hospitalares, gestores públicos e privados, profissionais de saúde e representantes de entidades filantrópicas de diferentes regiões.

As inscrições estão abertas no site da Federase (www.federase.com.br), com programação detalhada e informações sobre credenciamento para imprensa.

SERVIÇO

Evento: 4º Encontro dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas de Sergipe

Data: 30 e 31 de outubro de 2025

Horário: 8h às 18h (programação detalhada no site)

Local: Auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) – Aracaju/SE

Tema: Integração, Sustentabilidade e Inovação na Saúde Filantrópica

Inscrições: www.federase.com.br

Realização: Federase

Organização: VIVA+ Comunicação, Editora e Eventos

Público-alvo: Dirigentes hospitalares, gestores públicos e privados, profissionais de saúde, entidades filantrópicas e parceiros institucionais

Texto e foto Felipe Nabuco