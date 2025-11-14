Hospital da Mulher inaugura nova fase no cuidado à saúde feminina em Aracaju

A Maternidade Lourdes Nogueira deu início, na segunda-feira, 10, a uma nova etapa e agora também funciona como Hospital da Mulher e Maternidade de Aracaju (HAMA). O mesmo espaço que acolhe gestantes e recém-nascidos amplia seus serviços e passa a oferecer cirurgias ginecológicas e outros atendimentos voltados à saúde da mulher.

Profissionais que atuam na unidade destacaram a importância dessa expansão. Para a enfermeira Larissa Oliveira, “esse novo momento representa um avanço muito importante para nós e principalmente para as mulheres que serão atendidas. A ampliação dos serviços vai permitir que a gente ofereça um cuidado ainda mais completo, acolhendo não apenas as gestantes, mas todas as mulheres que precisam de assistência ginecológica”.

A técnica de enfermagem Juliana Santos reforçou que a estrutura está bem planejada e funcional, garantindo atendimento de qualidade e conforto para as pacientes. “Para nós, profissionais, também é excelente e reflete o compromisso da gestão em oferecer condições cada vez melhores de trabalho e acolhimento”, afirmou.

A enfermeira obstetra Helen Joice destacou o impacto social da mudança: “O aumento dos serviços prestados vai beneficiar o bairro e todas as mulheres que terão mais opções de atendimento, sempre com um olhar humanizado, marca registrada da maternidade e agora, sem dúvidas, do Hospital da Mulher”.

As mães atendidas na unidade também aprovaram a ampliação dos serviços. A mamãe Camila Barbosa, moradora do bairro Santa Maria, que acabava de receber alta após o nascimento do primeiro filho, comemorou: “Vai ser uma melhoria muito boa para todas as mulheres, de dentro e de fora do bairro. Agora, quem precisar de alguma coisa na parte ginecológica não vai precisar se deslocar para outro lugar. Aqui é porta aberta para todo mundo. Eu gostei dessa novidade”.

Iris Kayllaine, moradora do São Conrado e mãe da pequena Ana Lis, também destacou o quanto a transformação será benéfica, especialmente para as mulheres que enfrentam dificuldade para acessar serviços de saúde. Para ela, é maravilhoso saber que, além da maternidade, o espaço agora oferece atendimentos voltados à saúde da mulher.

“Se a mulher estiver gestante, ela já dá à luz, cuida do bebê e também da própria saúde ginecológica no mesmo local”, afirmou. Ela ressaltou ainda a qualidade da estrutura e do atendimento: seu parto foi excelente, e todas as equipes prestaram um ótimo serviço.

Segundo Iris, saber que poderá cuidar da própria saúde no mesmo lugar, com a mesma qualidade que recebeu no parto, “deixa tudo muito mais tranquilo”.

O HAMA fortalece a assistência humanizada, com foco no acolhimento e no cuidado integral, garantindo que todas as mulheres de Aracaju recebam atendimento de qualidade em um ambiente moderno, seguro e estruturado.

Foto: Michel de Oliveira