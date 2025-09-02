Hospital de Cirurgia abre inscrições para Residência Médica 2026 com 37 vagas

O Hospital de Cirurgia (HC), por meio da Comissão de Residência Médica (COREME), lançou o edital do processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica de 2026. Ao todo, serão ofertadas 37 vagas em 10 especialidades, com programas credenciados pelo Ministério da Educação (MEC).

Especialidades e vagas

Cardiologia– 6 vagas (pré-requisito: Clínica Médica)

Cirurgia Vascular– 3 vagas (pré-requisito: Cirurgia Geral)

Cirurgia Geral– 5 vagas (acesso direto)

Cirurgia Cardiovascular– 1 vaga (acesso direto)

Clínica Médica– 10 vagas (acesso direto)

Medicina Intensiva– 4 vagas (acesso direto)

Neurocirurgia– 2 vagas (acesso direto)

Ortopedia e Traumatologia– 2 vagas (acesso direto)

Psiquiatria– 3 vagas (acesso direto)

Urologia– 1 vaga (pré-requisito: Cirurgia Geral)

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site https://selecting.com.br, de 08 de setembro a 12 de outubro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 350,00, com vencimento até 13 de outubro de 2025.

Etapas do processo seletivo

O processo será realizado em duas fases:

Prova Objetiva – de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada no dia 30 de novembro de 2025, em Aracaju/SE. Análise Curricular – de caráter classificatório.

A ser realizada no período de 20 a 23 de dezembro de 2025, em formato online.

Resultados e matrículas

Resultado final: 13 de janeiro de 2026.

Matrículas presenciais: 15 e 16 de janeiro de 2026, na COREME do Hospital de Cirurgia, em Aracaju.

Mais informações

O edital completo, cronograma detalhado e orientações estão disponíveis no site www.selecting.com.br.

Assessoria de Comunicação Hospital de Cirurgia