Hospital de Cirurgia chega à marca de 100 cirurgias pelo Opera Sergipe

Unidade está credenciada para realizar cirurgias bariátricas, urológicas e de mama por meio do programa

O Hospital de Cirurgia (HC) já realizou até o momento 100 cirurgias por meio do Opera Sergipe, programa do Governo do Estado que busca reduzir a fila de espera de procedimentos eletivos. A unidade filantrópica, integrante da Rede Estadual de Saúde, tem papel essencial na oferta gratuita e de qualidade de assistência hospitalar e ambulatorial e na ampliação do acesso da população à saúde pública.

Referência em média e alta complexidade para a Rede Estadual, o HC integra desde março de 2025 a fase 2 do Opera Sergipe, oferecendo cirurgias bariátricas e urológicas (como ureterorrenolitotripsia e nefrolitotripsia). Também participa do Opera Mulher, com procedimentos cirúrgicos mamários, como mamoplastia redutora, mamoplastia reconstrutora e polimastia.

Por meio dos programas, o HC também oferece consultas pré e pós-cirurgia e exames pré-operatórios. Além disso, os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica recebem acompanhamento multidisciplinar no Ambulatório, com equipe composta por nutricionista e psicólogo, garantindo suporte integral antes e após o procedimento.

Atendimentos realizados

Até 8 de maio, o Hospital de Cirurgia realizou 70 procedimentos cirúrgicos urológicos, 10 mamários e 20 bariátricos. E, no mesmo período, já foram feitos mais de 5.800 exames (laboratoriais e de imagem, como tomografia, ecocardiograma, ultrassom, eletrocardiograma e raio-X) e 680 consultas com cirurgião, cirurgião plástico, urologista, endocrinologista, cardiologista, psicólogo e nutricionista.

“Para nós é uma satisfação fazer parte da Opera Sergipe e do Opera Mulher, capitaneados pelo Governo do Estado e pela Secretaria Estadual de Saúde, facilitando o acesso da população a cirurgias de alta complexidade. Somos um hospital Acreditado, que preza pela qualidade e pela segurança na assistência, e estamos prontos para acolher esses pacientes, oferecendo um atendimento não somente ágil como também qualificado”, destaca a interventora judicial do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães.

Expectativa

A meta do HC, para os próximos meses, é realizar mais de 200 cirurgias bariátricas, mais de 200 urológicas e mais de 20 mamárias, por meio do programa do Governo do Estado. “Em quase dois meses de participação no Opera, realizamos 100 cirurgias, centenas de consultas e milhares de exames, e a expectativa é seguir avançando. Estamos comprometidos em ajudar a resgatar a saúde e o bem-estar dos pacientes cadastrados pelo Opera”, finaliza a interventora.

Ascom Hospital de Cirurgia