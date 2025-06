Hospital de Cirurgia leva Unidade Móvel à Festa dos Caminhoneiros em Itabaiana

O Hospital de Cirurgia (HC) realizará uma ação com a sua Unidade Móvel de Saúde durante a 58ª edição da tradicional Festa dos Caminhoneiros e Feira do Caminhão, na cidade de Itabaiana, desta terça à quinta-feira, 10 a 12. Durante os três dias, das 14h às 19h, a unidade estará no estacionamento do Shopping Peixoto, oferecendo atendimentos voltados à saúde do homem e da mulher.

A iniciativa do Hospital de Cirurgia, referência em média e alta complexidade, ocorre em parceria com a Prefeitura de Itabaiana e incluirá oferta de exames de mamografia, ultrassom, eletrocardiograma, testes rápidos de glicemia e perfil lipídico, além de consultas nas especialidades de urologia e cardiologia.

Lançada em abril deste ano, a Unidade Móvel representa um avanço do Cirurgia no eixo de responsabilidade social, ao disponibilizar gratuitamente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), exames e consultas especializadas à população em diferentes regiões de Sergipe. Desde que entrou em operação, a unidade já passou por cinco municípios – Malhada dos Bois, São Domingos, Brejo Grande, Ilha das Flores e a própria Itabaiana –, contabilizando mais de 500 atendimentos.

A Unidade Móvel é dividida em cinco ambientes para a realização de mamografias, ultrassons (como transvaginal, de tireoide, mama e próstata) e eletrocardiogramas, além de consultas. O objetivo é levar cuidado, prevenção e acolhimento, especialmente a pessoas que enfrentam dificuldades no acesso aos serviços de saúde.

Texto e foto Assessoria de Comunicação Hospital de Cirurgia