Hospital de Propriá passa por reestruturação para garantir atendimento

O Governo do Estado segue investindo em melhorias e qualificação no atendimento dos hospitais regionais de Sergipe. Desta vez, o Hospital e Maternidade Regional de Propriá São Vicente de Paula (HRP) passa por uma reestruturação com o intuito de proporcionar um atendimento célere, bem como fortalecer a assistência ofertada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Nos últimos meses, a unidade recebeu o investimento de R$ 1 milhão, em equipamentos e mobiliários.

Itens como aparelhos de ultrassonografia, raio-X móvel e fixo, eletrocardiógrafo, radiômetro, oxímetro de mesa, berço aquecido, monitor multiparâmetro e mobiliários como macas hidráulicas, poltronas, macas de transporte, camas elétricas, cadeiras de rodas e aparelhos de ar-condicionado foram fundamentais para otimizar os serviços da unidade hospitalar e garantir o conforto aos pacientes e seus acompanhantes.

Nesta quarta-feira, 19, o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, visitou o Hospital Regional de Propriá para verificar o fluxo da unidade e discutir as melhorias necessárias. “Seguimos empenhados em fortalecer os nossos hospitais regionais, e essa visita é fundamental para avaliar a estrutura física e alinhar ações estratégicas voltadas à unidade, incluindo investimentos em equipamentos e mobiliários para garantir um atendimento de qualidade e assegurar conforto a todos os sergipanos”, ressaltou o secretário.

Atendimento qualificado

Em 2024, o hospital atendeu 83.576 pacientes, entre procedimentos eletivos, emergenciais, partos normais ou cesários. Entre os serviços disponíveis estão exames laboratoriais, anatomopatológicos, raio-X fixo e móvel, ultrassonografia, eletrocardiograma e cirurgias eletivas nas áreas geral e ortopédica. A unidade atende moradores dos municípios de Amparo de São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Cedro do São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco, Telha, Nossa Senhora de Lourdes e Muribeca.

Segundo o diretor operacional da SES, Waltenis Júnior, a reestruturação assistencial do HRP tem o intuito de garantir um atendimento mais rápido e eficiente à população. “Nosso objetivo é organizar o fluxo de acesso dos pacientes, fortalecer a classificação de risco, permitindo que cada pessoa receba o cuidado adequado no tempo certo. Essa ação é uma diretriz estratégica da SES, construída com base em critérios técnicos e boas práticas”, destacou o diretor.

“O HRP também recebeu diversos equipamentos como macas e mobiliários planejados nas alas para um melhor atendimento aos pacientes e conforto aos acompanhantes. Por isso, agradecemos ao Governo do Estado por atender às nossas demandas”, destaca a coordenadora administrativa do HRP, Nadiclécia Martins.

População aprova

O HRP funciona 24 horas por dia, oferecendo atendimento de urgência e emergência, além de diversos exames e procedimentos médicos. O guarda municipal José Carlos elogiou a assistência prestada pela equipe do hospital. “É muito importante que a gente se sinta acolhido, e isso a equipe faz com muito zelo e por isso acredito que esse atendimento é um diferencial para os pacientes e acompanhantes”, disse.

Foto: Valter Sobrinho