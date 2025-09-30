Hospital de Urgência e HPM abraçam campanha ‘Setembro Amarelo’

Durante todo o mês de setembro, equipes do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) e do Hospital da Polícia Militar (HPM) realizaram ações de conscientização e cuidados com a saúde mental voltadas a pacientes, acompanhantes e colaboradores. A mobilização é alusiva à campanha ‘Setembro Amarelo’, que visa alertar a população sobre a importância, prevenção e principais cuidados referentes à saúde mental, além de criar uma cultura de acolhimento.

Para a médica pós-graduada em Psiquiatria, Nicole Fonseca, que atua no setor de Humanização da unidade hospitalar, a campanha é uma oportunidade de ampliar as informações sobre os sinais e sintomas, assim como a relevância de se buscar ajuda precocemente. “É um mês para a gente abordar, de forma geral, os transtornos mentais, sabendo que a busca pelo tratamento adequado muda a vida de uma pessoa. Por vezes, a pessoa não sabe reconhecer isso em si mesmo e precisa do olhar familiar para perceber determinadas mudanças”, comentou.

A médica destacou ainda alguns sinais de alerta. “Primeiro, o isolamento. A pessoa passa a preferir ficar mais em casa que sair, assim como também deixa de fazer coisas que gostavam anteriormente. Enquanto suporte profissional, a gente já identifica o transtorno depressivo a partir de duas semanas de sintoma, como uma tristeza recorrente, choro sem motivo e, principalmente, um gatilho como a perda de um familiar, do emprego, dificuldades financeiras, em relacionamentos e conflitos. Isso vai gerando algum tipo de sofrimento mental”, acrescentou.

A especialista também levou informações sobre os cuidados com a saúde mental à equipe da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), proferindo palestra sobre Inteligência Emocional. Além de distribuir laços amarelos alusivos à campanha, o setor de Humanização preparou um Cantinho Motivacional com mensagens positivas, além da Caixinha do Desabafo, mobilizando os colaboradores, pacientes, acompanhantes e visitantes.

Outras ações

Outro setor que destacou a campanha ‘Setembro Amarelo’ foi a Unidade Mista Cirúrgica (UMC) do Huse. Profissionais do setor, em parceria com a equipe ‘Anjos da Alegria’, desenvolveram uma ação que levava palavras de esperança, solidariedade e amor. A dinâmica ‘Explosão de alívio’ continha sentimentos para que os participantes pudessem compartilhar alguma situação de desconforto e fossem acolhidos por toda a equipe.

A iniciativa contou ainda com a participação da médica, Luciana Prudente, que atua na Gestão da Clínica no Huse que conduziu o evento. “No momento, fizemos uma oração e cantamos juntos. O coração celebra várias situações dolorosas que estão relacionadas a um transtorno mental. A intenção do evento foi que os participantes se comunicassem, pedissem ajuda e fôssemos ainda mais acolhedores com cada demanda e necessidade de apoio e suporte psicológico. Tudo isso com o apoio da gestão”, salientou.

Durante a ação, a paciente Regina Célia Gentil aprovou a iniciativa. “O pessoal do Huse é uma maravilha. Os enfermeiros são carinhosos demais. Que vocês continuem sendo abençoados. São instrumentos de Deus”, disse.

O setor de Psicologia da unidade hospitalar também desenvolve o projeto Salva-Vidas, que proporciona atendimento psicológico às pessoas que foram admitidos por suspeita ou confirmação de tentativa de suicídio durante o período de internamento, sendo emitido encaminhamento dado alta Hospitalar, sempre que acionado.

HPM

Já no Hospital da Polícia Militar de Sergipe (HPM), unidade hospitalar gerenciada pelo Huse, a equipe psicossocial também realizou um evento alusivo à campanha ‘Setembro Amarelo’, reunindo os profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes. A iniciativa contou com a participação das palestrantes Maiana Felix e Tandara Barbosa.

“Nós trabalhamos com a prevenção. O nosso intuito é conscientizar a todos sobre a forma do cuidado emocional que eles precisam ter, assim como fazer a melhor orientação dos locais que eles possam pedir ajuda, fazendo o encaminhamento necessário, caso exista alguma demanda”, frisou a psicóloga Ranikalli Barreto.

Além do ‘Setembro Amarelo’, a equipe também realiza diversas outras mobilizações, como no Janeiro Branco e Agosto Lilás.

Na unidade, a equipe de Psicologia atua promovendo o bem-estar psicossocial de pacientes e familiares, auxiliando-os a lidar com o sofrimento e as mudanças decorrentes da doença e do tratamento, além da escuta ativa, acolhimento e suporte profissional. “É um importante suporte aos pacientes, acompanhantes e toda a equipe de saúde. A depender de cada caso, fazemos o uso de técnicas psicológicas, sempre acolhendo a demanda e focando no problema em específico”, enfatizou a psicóloga Cintia Suellen.

Foto: Valter Sobrinho e UMC