Hospital de Urgências de Sergipe dialoga com Sintasa e Coren-SE

Nesta quarta-feira, 24, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) recebeu representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe e do Sindicato dos Trabalhadores da Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) para dialogar sobre as demandas das categorias profissionais que atuam no Huse. A iniciativa visa fortalecer ainda mais a transparência dos processos, além de mostrar o gerenciamento e distribuição de medicamentos e materiais hospitalares na unidade.

O superintendente do Huse, Roberto Gurgel, destacou a importância de se manter uma aproximação com as categorias, além do diálogo aberto ouvindo as demandas e interesses dos profissionais da área da saúde. “Gostaria de agradecer ao Sindicato e Conselho pela postura ética e conduta diante das demandas recebidas. Reforçamos o nosso compromisso com os profissionais que aqui atuam, enfatizando todo o nosso cuidado, estratégias e protocolos que estão sendo adotados, garantindo a segurança de pacientes e colaboradores”, enfatizou.

Na ocasião, a diretoria do Huse assegurou as estratégias adotadas, além dos protocolos estabelecidos quanto ao uso adequado de equipamentos de proteção individual, importante medida para a prevenção e controle de infecções em ambientes hospitalares, evitando a utilização indiscriminada ou inadequada dos equipamentos, além dos desperdícios de recursos e aumento de custos operacionais. A unidade hospitalar também reforçou o uso racional dos EPIs por meio de orientação técnica.

Além da reunião, os representantes do Sintasa também visitaram o almoxarifado da unidade hospitalar para verificar o abastecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o Coren esteve nos setores da unidade hospitalar para interlocução com os profissionais da área de Enfermagem.

O conselheiro do Coren, Igor Caio Moreira, destacou a relevância do encontro. “Entendemos que, quando conseguimos conversar com a unidade de uma forma clara, direta, transparente, conseguimos responder à nossa população de Enfermagem que atua no hospital e, principalmente, a população que será atendida por eles. Então, temos que agradecer quando conseguimos fazer essa conversa transparente porque tem uma resposta melhor e mais eficiente para todo mundo”, salientou.

Foto: Ascom SES