Hospital de Urgências de Sergipe recebe novos médicos residentes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), realizou nesta quinta-feira, 13, a Aula Inaugural da Residência Médica no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). O evento marcou o início da jornada de novos residentes em diferentes programas, reforçando o compromisso do Estado com a qualificação profissional na área da saúde.

A Funesa desempenha um papel essencial na organização do processo seletivo, desde a elaboração do edital até a seleção dos candidatos. Essa parceria possibilitou a ampliação das vagas e fortaleceu ainda mais a qualidade da formação. No total, são 43 médicos residentes, sendo que 16 deles estão iniciando a residência.

A diretora-geral da Funesa, Carla Fontes, destacou a importância da parceria entre a fundação e o Huse para a formação dos médicos residentes. “Receber novos profissionais para essa etapa essencial da formação médica é uma satisfação imensa. A residência é um momento de aprendizado intenso, em que a curiosidade, a coragem e a empatia devem estar sempre presentes. Mais do que técnica, é preciso sensibilidade para enxergar o paciente como um ser humano. Perguntar-se ‘E se fosse comigo?’ é um exercício diário que transforma o cuidado em algo ainda mais humanizado”, afirmou a gestora.

O superintendente do Huse, Roberto Gurgel, ressaltou que a residência médica é uma tradição do hospital e contribui para a formação de profissionais qualificados. “Essa é uma oportunidade de crescimento para os residentes, que terão acesso a um ensino de excelência, com um corpo clínico experiente e dedicado. A formação continuada também beneficia o hospital e a sociedade, garantindo que Sergipe tenha profissionais cada vez mais capacitados. Além disso, a presença desses jovens médicos rejuvenesce a equipe e incentiva os preceptores a se manterem atualizados”, explicou.

De acordo com o médico, cirurgião geral e coordenador da comissão de Residência Médica, Fábio Alves, a aula inaugural não apenas recebe os novos residentes, mas também marca a transição de ano dos médicos que já fazem parte do programa. “Aqui no Huse, temos quatro programas de residência: Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral e Neonatologia. A SES coordena esses programas, que acontecem tanto no Huse quanto na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes”, detalhou.

O médico e residente em cirurgia Nelson Mascarenhas destacou a importância da residência médica para o desenvolvimento profissional. “A experiência no Huse é enriquecedora, tanto no aspecto técnico quanto no humano. O hospital oferece um aprendizado diário e um ambiente de troca com preceptores que nos orientam e nos motivam. É uma excelente oportunidade de crescimento”, afirmou.

Foto: Nucom Funesa