Hospital Primavera inaugura Emergência Pediátrica, em Aracaju

O novo setor de emergência da Unidade Pediátrica do Hospital Primavera, já está em pleno funcionamento. O espaço planejado com todo carinho conta com uma estrutura totalmente adaptada para acomodar crianças e acompanhantes com conforto e agilidade no atendimento nos casos de média e alta complexidade, dispondo de tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada.

A obra representa um importante marco para a instituição, que busca constantemente aprimorar seus serviços e qualificar o atendimento ao público infantil.

A solenidade foi realizada com a presença do presidente da Rede Primavera, Dr. Wagner Bravo, diretores, médicos, coordenadores, além diretor-presidente do IPESAÚDE, Dr. Walter Pinheiro, da presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria, Dra. Ana Jovina Barreto e do gerente estadual da GEAP/SE, Jefferson Lima. O padre Marcelo Conceição deu as bênçãos e através de uma oração pediu proteção e empenho.

O presidente da Rede Primavera, Dr. Wagner Bravo, aproveitou o momento para agradecer a presença de todos e mais uma vez ressaltou a dedicação de uma equipe que trabalha com vontade e amor pelo o que faz. “Esse é o resultado do nosso sucesso”, concluiu.

Bastante feliz com a estrutura entregue, o diretor executivo, Marcelo Vieira, disse que esse foi mais um passo na evolução da qualidade assistencial, na modernização da estrutura e na qualidade do atendimento prestado às crianças. Ele enfatizou que esse é o DNA da Rede Primavera, trabalhar sempre para oferecer o que há de melhor e ir além do cuidado.

Durante a inauguração, a gerente médica da Pediatria, Dra. Tatiana Pavione, reforçou que toda a emergência foi planejada com muito carinho, sempre pensando na melhor assistência a ser ofertada para os pequenos sergipanos e adolescentes até 15 anos de idade. “Aqui nós contamos com especialidades pediátricas, atendimento na unidade de emergência de sobreaviso, com uma equipe capacitada e treinada para o melhor atendimento aos nossos heróis mirins”, finalizou.

A coordenadora assistencial da pediatria, Natacha Vieira, disse que a emergência pediátrica é um espaço que foi pensando para uma melhor experiência das crianças em um ambiente hospitalar e que esse ano foi implantado o modelo assistencial que vai uniformizar todo o amparo para trazer a criança e a família no centro do cuidado. “Nosso foco é o bem-estar da criança e da família”, enfatizou Natacha.

Texto e foto assessoria