Hospital Primavera inaugura equipamento de Hemodinâmica

O Hospital Primavera realizou no dia 12/02, o evento de inauguração do novo aparelho da Unidade de Hemodinâmica, chamado ALLIA IGS 530. A máquina é a segunda instalada no Brasil e a única em Sergipe. Um moderno equipamento com imagens de alta definição, que proporciona maior precisão na realização dos exames cardiovasculares e eletrofisiológicos guiados por imagens, minimamente invasivos e dispõe de uma importante redução da exposição dos pacientes à radiação ionizante, e softwares de reconstrução tridimensional, que permitem a perfeita visualização em tempo real, da estrutura anatômica por onde estão passando os fios-guia, cateteres de ablação e outros dispositivos como stents.

Dentre as intervenções realizadas no equipamento, estão o cateterismo cardíaco, as angioplastias com stents farmacológicos, procedimentos cardíacos estruturais (tavi e Mitraclip), angiografias vasculares, embolizações neurológicas e oncológicas, além do tratamento das emergências como infarto e AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Segundo o coordenador médico do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Primavera, Dr. Sérgio Tavares, o aparelho tem uma importância muito grande na qualidade do atendimento, precisão no diagnóstico e no o tratamento por cateter das diversas patologias cardíacas, vasculares e neurológicas, em adultos e crianças, incluindo as de alta complexidade. ” Iremos ampliar em torno de 30% a capacidade de atendimento na hemodinâmica. Um salto significativo na qualidade dos serviços de saúde para a população”, concluiu.

No seu discurso, o presidente da Rede Primavera, Dr. Wagner Bravo, agradeceu a todos que compartilharam com ele a realização de mais uma conquista através de um grande investimento na área da cardiologia para melhorar ainda mais a prestação de serviço, que muito honra enquanto instituição. “Estamos levando ao Hospital Primavera para um patamar bem mais alto no nosso mercado. Com certeza daremos maior tranquilidade para os pacientes e uma equipe médica altamente qualificada, ética e empenhada em trazer ótimos resultados”, finalizou Dr. Wagner bastante emocionado.

Ao final, na presença de cardiologistas, superintendente, diretores e coordenadores, o padre Marcelo Conceição, abençoou o setor da hemodinâmica. “Agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos para esse momento de oração e de benção. Essa benção é para nós que estamos a serviço daqueles que virão, que necessitarão do nosso apoio, cuidado e afeto. Que tenhamos sabedoria e discernimento na busca de salvar vidas” disse o padre.

Texto e foto assessoria