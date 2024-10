Hospital Regional de Itabaiana recebe novos equipamentos

Para melhorar ainda mais o atendimento da população, o Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), recebeu novos equipamentos para compor a unidade, como macas de consultório, macas móveis e poltronas. A previsão é que dentro dos próximos meses, a unidade hospitalar receba mais de 300 itens, como maca hidráulica, cadeiras de banho, mesas para refeição.

“É mais um investimento que está chegando em uma das unidades da nossa Rede. O HRI recebeu a primeira remessa de mais de 100 itens de equipamentos médicos hospitalares que vai dar o melhor conforto e acolhimento para a população. São investimentos do Governo do Estado, por meio da SES que vai levando melhorias para os hospitais, visando sempre em dar uma assistência a quem está procurando essas unidades”, ressaltou o diretor da Diretoria Operacional à Saúde (Dops), Waltenis Júnior.

O HRI é porta aberta para urgência e emergência, com uma equipe médica disponível 24h, que conta com clínico geral, pediatra, cirurgião geral, ortopedista e bucomaxilofacial, sendo o último, referência na região agreste do estado. Além disso, a unidade atende mais de 12 municípios que compõem a regional e também municípios de outros estados.

De acordo com o superintendente do Hospital Regional de Itabaiana (HRI), Samuel Rodrigues, as aquisições representam renovação. “Estamos felizes, pois trazendo melhorias para o atendimento hospitalar, gera um maior conforto e comodidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Os equipamentos são necessários para o trabalho do dia a dia, e com essa renovação, estaremos entregando um serviço de qualidade. Estamos com o coração cheio de gratidão, pois são essas conquistas que nos movem”, finalizou o superintendente.

Foto: Flávia Pacheco