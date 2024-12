Hospital Santa Isabel firma parceria com TJSE para cuidado humanizado

Nesta sexta-feira (13), o Hospital e Maternidade Santa Isabel (HMSI) e o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), por meio da Coordenadoria da Mulher, firmaram uma parceria de grande relevância para a assistência às gestantes em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência doméstica.

O acordo foi oficializado pela juíza coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Jumara Porto, durante uma cerimônia que contou com a presença de autoridades do TJ, do diretor-geral do Hospital e Maternidade Santa Isabel, Rubens Moreira, da diretora executiva, Andrezza Cardoso e do diretor administrativo, Max Oliveira.

A cooperação integra os projetos Gestabel, do HMSI, e Elas, do TJSE, e visa garantir um pré-natal humanizado e acompanhamento integral para 10 gestantes em situação de vulnerabilidade social e 20 mulheres vítimas de violência doméstica. As pacientes serão encaminhadas pela Coordenadoria da Mulher do TJSE e terão acesso não apenas ao acompanhamento durante a gestação e ao parto, mas também ao monitoramento do desenvolvimento dos bebês até o primeiro ano de vida.

O diretor-geral do Hospital Santa Isabel, Rubens Moreira, celebrou a iniciativa: “Agradeço à juíza Jumara Porto pela parceria e reafirmo que o Tribunal de Justiça pode contar sempre com o Santa Isabel. Estamos mostrando que a justiça e a saúde podem andar juntas em prol das mulheres.”

A juíza Jumara Porto destacou a importância da ação conjunta, enfatizando o impacto do cuidado especializado na vida das mulheres atendidas: “Fechamos com o Santa Isabel um acordo que vai além do parto. Serão 20 vagas mensais para o atendimento psiquiátrico de vítimas de violência e 10 vagas para gestantes em vulnerabilidade. Além disso, o acompanhamento se estende ao bebê por mais um ano. Hoje celebramos o apoio que o hospital tem dado à sociedade e ao Tribunal de Justiça.”

O desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, presidente do TJSE, também reforçou o compromisso das instituições envolvidas e anunciou uma visita ao hospital na próxima semana: “Como é bom fazer o bem. Fazer o bem faz bem. O Hospital Santa Isabel tem um histórico social muito bonito, e esta parceria reafirma o papel essencial da maternidade na nossa comunidade”, destacou.

A iniciativa representa um passo importante na luta pelo acesso à saúde humanizada, especialmente para mulheres que enfrentam condições desafiadoras, garantindo que sejam acolhidas e cuidadas com dignidade e respeito.

Texto e foro: Marielle Rocha