HPM amplia assistência e oferece suporte à Rede Estadual de Saúde

Para otimizar a assistência e fornecer maior celeridade nas intervenções cirúrgicas de pacientes que buscam a Rede Estadual de Saúde, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem investido na ampliação do acesso à saúde, assegurando melhor qualidade de vida aos sergipanos. Com isso, desde 2024, o Hospital da Polícia Militar de Sergipe (HPM), unidade hospitalar gerenciada pelo Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), também atua na linha de cuidados com procedimentos voltados à ortopedia.

O HPM conta com estrutura própria com 50 leitos de enfermaria, leito de estabilização, duas salas cirúrgicas, além de seis leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com atendimentos em diversas especialidades. Somente em 2024 foram realizados mais de 830 procedimentos cirúrgicos nas especialidades de Ortopedia e Cirurgia Vascular.

“O HPM funciona como uma importante unidade hospitalar de suporte ao Huse, com estrutura de excelência e equipe qualificada. São muitos avanços, e estamos sempre buscando melhorias para intensificar os atendimentos. Sabemos que o Hospital de Urgências recebe uma demanda significativa de pacientes por acidentes de trânsito, principalmente motociclistas que precisam passar por intervenções cirúrgicas, entre outros tipos de admissões, e expandimos a assistência para fortalecer a Rede”, salientou o superintendente do Huse, Roberto Gurgel.

Em um projeto de ampliação dos serviços e da assistência do Hospital da Polícia Militar, a unidade hospitalar passou por melhorias como a expansão e modernização de sala cirúrgica, reforma e ampliação da Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA), e reestruturação da parte física para adequar novos leitos de enfermaria.

“Toda a assistência e o suporte da equipe multidisciplinar, formada por profissionais das áreas de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Serviço Social, além da equipe de Enfermagem, auxilia na recuperação dos pacientes. Isso garante uma assistência especializada, ampliando os atendimentos da unidade hospitalar”, enfatizou a coordenadora e gestora hospitalar, Débora Feitosa.

Foto: Valter Sobrinho