HU e HUL participam de mutirão nacional de cirurgias e exames

No próximo sábado, 05/07, os hospitais universitários da Universidade Federal de Sergipe, localizados em Aracaju e Lagarto, participarão do Dia E, iniciativa que realizará uma série de mutirões de cirurgias, consultas e exames nas 45 unidades que compõem a rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A ação começará às 8h e estão previstos 10.300 mil atendimentos ao todo no país, de pacientes previamente agendados.

No Hospital Universitário de Aracaju (HU-UFS), estão previstos 87 procedimentos, sendo 20 cirurgias (entre hernioplastias, colecistectomias, amigdalectomias, adenoidectomias e gastrotomias) e 67 exames (endoscopia digestiva alta, mamografia, tomografia, ressonância magnética, densitometria óssea e exames de scan duplex – ou ecodoppler vascular). Já no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), são esperadas 13 cirurgias (procedimentos de cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e ortopedia) e 60 exames (entre ultrassonografias, ecocardiogramas e tomografias).

“Este mutirão representa um momento importante para a assistência à saúde em Sergipe. Com mais de 150 atendimentos programados entre os dois hospitais universitários, estamos ampliando o acesso da população a procedimentos especializados e contribuindo para a redução nas filas do SUS no estado”, destaca a gerente de Atenção à Saúde do HU-UFS, Flávia Janólio.

A iniciativa tem como principal objetivo ampliar o acesso da população a cirurgias eletivas e a procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Alinhada ao programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo presidente Lula e pelo Ministério da Saúde, a ação contribui diretamente para a redução das filas e do tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025, já foram realizados 166 mutirões pela Rede Ebserh.

“Além do impacto direto na assistência, este mutirão tem um papel fundamental na formação dos nossos profissionais”, enfatiza da superintendente do HUL-UFS, Sandra Menta. “A participação ativa dos residentes nesta ação reforça a vocação educativa dos hospitais universitários, proporcionando experiências práticas muito importantes que contribuem para o desenvolvimento profissional e para a qualidade do atendimento. É assim que cumprimos nossa missão de formar e capacitar os profissionais do futuro”.

Desde seu lançamento, o projeto Ebserh em Ação mobiliza os hospitais universitários federais para a realização de mutirões, com a participação ativa de residentes e estudantes da graduação, reforçando o compromisso com a formação profissional, com o atendimento humanizado e com as necessidades da população.

SAIBA MAIS

Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas – Da Consulta ao Tratamento é uma iniciativa do Governo Federal e do Ministério da Saúde, em parceria com a Rede Ebserh. Seu objetivo é reduzir o tempo de espera nas filas do SUS, por meio da ampliação do acesso a atendimentos especializados. A ação está alinhada às diretrizes da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) e tem como meta aumentar em até 40% o número de atendimentos realizados nos hospitais universitários federais ¬(HUFs).

A parceria segue o mesmo modelo do “Dia E: Ebserh em Ação” realizado no ano passado, quando foram feitos nos HUFs quase 28 mil procedimentos cirúrgicos e mais de 100 mil exames, ampliando significativamente o acesso da população aos serviços especializados.

Sobre a Ebserh

O HU-UFS e o HUL-UFS fazem parte da Rede Ebserh desde 2013 e 2017, respectivamente. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto Williany Bezerra