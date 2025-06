HU-UFS celebra doação de órgãos em evento de homenagem a transplantados e doadores

Emoção, gratidão e celebração da vida marcaram homenagem promovida pelo Setor de Nefrologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O evento comemorou o aniversário de transplante renal de pacientes que tiveram suas vidas transformadas por meio da doação de órgãos entre vivos aparentados.

Com um ambiente decorado para destacar cada paciente homenageado – com nome, data e mês do transplante – o ato simbólico reuniu receptores, doadores, familiares e profissionais de saúde em um momento de profunda emoção.

“Até o momento, contabilizamos sete transplantes, a equipe de nefrologia realiza todo o atendimento pré-transplante, verifica a compatibilidade e faz os transplantes aqui mesmo no hospital, sempre com pessoas aparentadas e doadores vivos”, explica o nefrologista da Unidade do Sistema Urinário do HU-UFS, Laurisson Albuquerque.

Histórias de superação e agradecimento marcam o evento

Entre as histórias emocionantes está a da assistente social Ana Paula, de 37 anos, que no dia 30 de maio deste ano doou um rim ao irmão Genilson, de 43. “Não tinha feito nenhum exame, mas já tinha certeza de que seria a doadora. Deu compatível e emnenhum momento tive medo. Resumo tudo isso na palavra AMOR”, conta emocionada.

Genilson, o receptor do órgão, expressou sua gratidão à irmã e celebrou a nova fase da vida. “Agora é cuidar mais ainda da saúde, da família e sempre incentivar aqueles que queiram ser doador de órgãos”.Outros transplantados e doadores também participaram da celebração, marcada por músicas, abraços e testemunhos comoventes. O ponto alto foi o tradicional “parabéns”, que simbolizou o renascimento dos pacientes após o transplante, em um momento de reflexão sobre o poder transformador da solidariedade.

Integração e cooperação fortalecem transplantes na Rede Ebserh

A realização do transplante do dia 30 de maio no HU-UFS foi possível também graças à cooperação entre hospitais universitários da Rede Ebserh, que fortalece o intercâmbio de conhecimentos e aprimora práticas cirúrgicas. Em Sergipe, a equipe médica do hospital universitário de Aracaju recebeu o apoio de cirurgiões do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC), referência em procedimentos de transplante renal.

A enfermeira Michelle Cardoso, da Divisão de Enfermagem do HU, destacou a importância dessa parceria: “Buscamos na rede da Ebserh um centro com expertise em transplante para treinar nossos cirurgiões. Tivemos reuniões on-line para conhecer a equipe do Ceará e, posteriormente, nossos profissionais viajaram até lá para acompanhar os procedimentos. No dia da cirurgia, 30 de maio, eles vieram até o HU para realizar o transplante conosco. Foi um sucesso. Essa parceria é louvável. É muito bom saber que fazemos parte de uma rede onde um ajuda o outro, cada um com sua expertise”.

“A Ebserh tem representatividade nacional e, pela proximidade entre Fortaleza e Aracaju, identificamos a oportunidade de apoiar essa iniciativa. A equipe de Sergipe fez treinamento conosco no Ceará e, agora, viemos realizar o procedimento no HU-UFS. A metodologia deu certo e foi um sucesso. A Ebserh está de parabéns. Esperamos que mais ações como essa se repitam”, reforçou o urologista do CH-UFC, Romulo Silveira.

O sentimento de realização também foi expressado pelo cirurgião João Batista, do CH-UFC, que compartilhou a emoção de participar desses momentos: “A cada transplante, a cada cirurgia que eu vou fazer, é uma felicidade imensa que eu tenho, principalmente depois que eu vejo o sucesso, vejo o paciente retornando pra vida normal dele. Isso aí é uma coisa que não dá pra descrever, porque realmente é uma felicidade grande da gente ver aquele paciente antes na máquina de diálise, sem poder desempenhar as atividades normais, e ver depois, da máquina de diálise, em que ele sai, se encontra com a gente, abraça, a gente rir e a gente chora. Não me enchergaria fazendo outra coisa na minha vida”.

Sobre a Ebserh

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto ascom HU-UFS