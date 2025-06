HU-UFS inova na gestão hospitalar com projeto que fortalece diálogo

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), vinculado à Rede Ebserh, deu início, nesta terça-feira, 17 de junho, ao projeto “Café com Ideias”, iniciativa vinculada ao Plano Diretor Estratégico (PDE – 2024/2028). Voltado inicialmente para as lideranças, o encontro teve como objetivo fortalecer competências essenciais à gestão e elevar o clima organizacional a partir do diálogo e do acolhimento.

Com uma programação cuidadosamente planejada, a atividade contou com momentos simbólicos desde a recepção dos participantes, música ao vivo com integrantes do Forró do RAFA, grupo musical formado por colaboradores do HU, e café da manhã servido com detalhes temáticos. Logo na abertura, a superintendente do hospital, Angela da Silva, destacou a importância da escuta ativa e do diálogo constante como pilares para transformar o ambiente de trabalho.

Segundo a chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do HU-UFS e uma das organizadoras do projeto, o início do “Café com Ideias” representa um passo importante para o desenvolvimento coletivo dos colaboradores. “Hoje, a gente deu início ao projeto Café com Ideias, que é um projeto, que é um desdobramento do eixo desenvolvimento do trabalhador do PDE do hospital, do período de 2024 a 2028, realizando uma oficina com as lideranças pra que eles fiquem preparados pra levar esse projeto às suas unidades de trabalho. Foi um momento muito especial, em que todos estiveram muito engajados e, com certeza, será um trabalho que vai render bons frutos pro hospital”, celebrou.

A oficina, conduzida de forma dinâmica e participativa, trouxe ferramentas práticas para o exercício da liderança, com dinâmicas inovadoras, além de debates sobre inteligência emocional, comunicação assertiva e comportamentos que fortalecem o trabalho em equipe. Durante as atividades, as lideranças tiveram também a oportunidade de compartilhar experiências e refletir sobre cenários reais do cotidiano hospitalar.

Para o chefe da Divisão Médica do Hospital Universitário de Aracaju, Marco Valadares, que esteve presente como participante, o encontro foi um diferencial na rotina institucional. “Foi uma oportunidade ímpar, assim, uma iniciativa diferenciada, porque trouxe oportunidade em uma pauta estritamente rígida, mas um tanto livre, embora bem delineada, de que nós trouxéssemos nossas experiências e nossas discussões sobre habilidades do contexto da gestão. Então, na verdade, foi uma espécie de brainstorm mesmo e que foi bastante proveitosa pra todos que tiveram oportunidade de participar”, avaliou.

Sobre o projeto

O “Café com Ideias” faz parte de uma série de ações do PDE 2024-2028 que visam investir no crescimento profissional, na humanização das relações e no fortalecimento do ambiente de trabalho no HU-UFS. As próximas etapas do projeto vão seguir com oficinas e atividades voltadas para todas as áreas do hospital, promovendo um espaço contínuo de escuta, diálogo e melhorias para o cuidado em saúde.

Sobre a Ebserh

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto Williany Bezerra – ascom HU-UFS

