HUL-UFS e SES firmam contratualização de R$ 37,7 mi para  serviços de saúde

Foi assinado nesta segunda-feira, 7, o contrato celebrado entre o estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), via Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS). A finalidade é integrar o hospital à rede de atenção à saúde, mediante a execução de ações e serviços de saúde, gestão, ensino e pesquisa no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). No total, o investimento anual será de R$ 37.715.293,60 por parte da SES e do Programa de Fortalecimento do SUS (ProSUS).

De acordo com o superintendente do HUL-UFS, Manoel Cerqueira Neto, a assinatura foi um momento exitoso para ambas as instituições. “Trata-se de uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado da Saúde e o HUL-UFS, com intermediação do Ministério Público Federal, que possibilitou essa assinatura com o gestor SUS local, no caso a nossa Secretaria de Estado Saúde. É um contrato que contempla o perfil do hospital avaliando o histórico desses sete, oito anos, quando saímos de um hospital de baixa e média complexidade para um hospital universitário”, enfatiza o superintendente do HUL-UFS.

Evolução

“O nosso hospital está descrito em sua carta de serviços como hospital universitário, no qual a maioria dos procedimentos é de média e alta complexidade, esse é um ponto importante dessa celebração contratual. Outro ponto importante foi a participação da própria Ebserh Sede,por meio da Direção de Atenção à Saúde, pois conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, com o apoio da presidência e da vice-presidência da Ebserh, um incremento do contrato. Foi acrescentado aproximadamente R$ 15 milhões ao nosso contrato com o gestor SUS, vindo direto do Ministério da Saúde para contratualização dos hospitais universitários”, comemora Manoel Cerqueira.

O gestor ressalta ainda a importância da união entre as instituições envolvidas para o desenvolvimento do HUL-UFS. “Foi um trabalho conjunto, de várias mãos, para buscar celebrar um contrato que caracteriza um hospital de porta aberta urgência/emergência, e celebrar também um contrato que caracterize um hospital de ensino, que tem dentro dos seus processos de construção uma qualificação, uma excelência nos seus processos de cuidado, tudo isso sem esquecer da parte de ensino, formação e pesquisa”, complementa.

O Hospital Universitário de Lagarto, ou Hospital Universitário Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro, está com previsão, após a assinatura do contrato, de realizar 520 procedimentos. É necessário garantir também que ele atenda no sistema porta aberta para urgência e emergência, o que amplia o acesso da população a serviços essenciais de saúde. A contratualização entre HUL-UFS e SES ocorre após um período de discussões mediadas pelo Ministério Público Federal (MPF).

Sobre a Ebserh

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto Williany Bezerra