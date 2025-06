HUL-UFS realiza transferência interestadual de paciente com apoio aéreo para AL

O Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (HUL-UFS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou com sucesso nesta quinta-feira, 19 de junho, a transferência de uma paciente para o Hospital Metropolitano de Alagoas utilizando apoio aéreo. A transferência da paciente foi possível graças à articulação entre o HUL e a Central de Regulação de Alagoas, com transporte aéreo disponibilizado pelo estado de Alagoas. A ação, que ocorreu por meio de regulação interestadual, evidencia a integração e eficiência dos serviços de saúde.

A paciente, natural de Alagoas, estava residindo temporariamente em Lagarto quando precisou ser internada no HUL. Durante sua internação, ela foi submetida a um procedimento cirúrgico de colecistectomia (remoção da vesícula biliar). Após a cirurgia, surgiu a necessidade de realizar um exame especializado que não é disponibilizado no HUL.

“Ela é uma paciente cuja família é de Alagoas, mas estava morando em Lagarto. Internou, realizou um procedimento cirúrgico de colecistectomia e precisava fazer um exame que não realizamos no hospital”, explicou Camila Santana, gerente de Atenção à Saúde do HUL-UFS. A equipe do hospital então articulou, junto à Central de Regulação de Alagoas, a transferência da paciente para o Hospital Metropolitano de Maceió. “A regulação foi do hospital junto com a central de regulação de Alagoas, e a central disponibilizou o leito nesse hospital”, detalhou Camila.

A transferência teve um duplo propósito: permitir que a paciente realizasse o exame necessário e aproximá-la dos familiares em seu estado de origem, proporcionando um suporte emocional importante para sua recuperação. Sandra Menta, superintendente do HUL, destacou o êxito da operação: “Realmente foi uma ação bem-sucedida e reflete o trabalho em equipe! Parabéns para todos que proporcionaram esse resultado exitoso!”

A gerente de atenção à saúde também fez questão de reconhecer o empenho de todos os envolvidos. “Gostaria de registrar um agradecimento muito especial a toda a equipe que se envolveu, de forma tão comprometida e ágil, na regulação da paciente para o Hospital Metropolitano de Maceió. Em especial, faço questão de destacar a atuação da equipe do NIR (Núcleo Interno de Regulação) que esteve presente durante todo o processo e disponibilizou sua total produtividade para garantir que a transferência ocorresse de maneira segura e eficaz”, enfatizou.

Sobre a Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Ebserh desde 2017. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto Williany Bezerra