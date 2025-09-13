Huse amplia atendimentos voltados à linha de cuidado da Cardiologia

Em três meses de atuação, o Centro de Hemodinâmica Dr. José Augusto Soares Barreto do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) já realizou mais de 590 procedimentos voltados à linha de cuidado cardiovascular, garantindo avanços significativos para a saúde pública estadual. O serviço de Alta Complexidade zerou a fila de pacientes com doença coronariana aguda e ampliou os atendimentos a pacientes com a doença coronariana crônica na realização de cateterismos eletivos. Além disso, agora também passa a ofertar a angioplastia coronariana de forma eletiva aos pacientes que necessitam do procedimento.

Os resultados demonstram a qualidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), impactando significativamente o acesso a um tratamento padrão-ouro aos pacientes que necessitam de algum tipo de intervenção. Com a implantação do serviço, os diagnósticos e tratamentos serão realizados de forma mais célere, segura e com a utilização de métodos menos invasivos.

“Queremos oferecer ainda mais assistência, demonstrando o compromisso do Estado com a saúde pública. A celeridade nesse atendimento traz um ganho enorme para a população que, além de diminuir a fila de espera, o serviço faz com que, praticamente, em tempo real, as pessoas tenham a solução dos seus problemas cardiológicos e vasculares atendidos dentro de um tempo que permita a solução definitiva”, destacou o superintendente do Huse, Roberto Gurgel.

Foi durante uma avaliação médica de rotina que o comerciante José Nivaldo de Oliveira, de Itabaiana, município do agreste central, teve a primeira indicação de realizar um cateterismo. “Fazia acompanhamento há um ano e meio com o cardiologista que pediu para fazer um cateterismo. Passou um tempo e tive que fazer outro, sendo encaminhado ao Centro de Hemodinâmica do Huse. Aqui é bom demais, fiz o procedimento que nem vi”, relatou.

Após o diagnóstico, ele precisou também passar por uma angioplastia coronariana, um procedimento para desobstrução dos vasos sanguíneos das artérias do coração. “Foi rápido demais. Fiz o cateterismo e agora a angioplastia aqui. Recebi uma ligação essa semana e já marcaram. Aqui, o atendimento é muito bom. Minha expectativa agora é voltar a trabalhar logo”, contou.

Atendimento

O Centro de Hemodinâmica do Huse já realizou 349 cateterismos, 103 angioplastias coronária, 95 arteriografias, 38 angioplastias vasculares, nove implantes de marca-passo bicameral, dois exames de angiografia cerebral, dois procedimentos de embolização e uma inserção de um dispositivo eletrônico chamado Cardiodesfibrilador Implantável (CDI).

O cardiologista intervencionista e coordenador da Hemodinâmica, Thiago Lopes, destacou a importância do serviço para a população. “Já conseguimos mudar o panorama da linha de cuidado da Cardiologia. São avanços que vão desde o paciente agudo, que zeramos essa fila, ao crônico. Essa celeridade melhora a qualidade de vida desses pacientes, além de refletir em uma maior disponibilidade de leito e minimizar os impactos na saúde pública”, ressaltou.

O serviço é gerenciado pela Fundação Bahiana de Cardiologia (FBC), com amplo conhecimento técnico e de gestão em cardiologia, sendo referência no setor.

Serviço

O Centro de Hemodinâmica integra uma linha de cuidado completa, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que vai do diagnóstico precoce ao tratamento definitivo de condições graves como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e doenças arteriais obstrutivas periféricas.

Foto: Valter Sobrinho