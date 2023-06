Huse contabiliza 1.283 atendimentos de urgência na 2ª semana de junho

O pronto-socorro do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) registrou, na segunda semana de junho, 1.283 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O número praticamente dobrou (101,1%) quando comparado à primeira semana do mês, que contabilizou 637 ocorrências. Os acidentes de trânsito continuam liderando os dados, com 92 entradas na emergência da unidade hospitalar no período. O número representa um aumento de 124% quando comparado à semana anterior, que contabilizou 41 entradas, da mesma natureza, na unidade.

Assim como houve um aumento significativo nos casos envolvendo acidentes de trânsito, a unidade também contabilizou um crescimento de mais de 100% de pacientes que deram entrada na unidade por enfermidades como: traumas diversos (110) e queda da própria altura (45). Já sobre vítimas com perfurações causadas por arma de fogo ou arma branca o quantitativo segue o mesmo da semana anterior, totalizando 11 atendimentos na unidade.

No tocante às vítimas de queimaduras, lesão bastante comum nesse período de festividades juninas, o Huse contabilizou a entrada de 16 pacientes só na última semana, totalizando 22 casos no período de 1º a 11 de junho. Os dados representam um aumento de 83,3% quando comparado ao mesmo período de 2022, quando foram computados 12 atendimentos a esse tipo de ocorrência na unidade hospitalar.

Baixa complexidade

Além desses dados, a unidade hospitalar chama atenção para os casos considerados de baixa complexidade, que poderiam ter sido atendidos em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou de Pronto-Atendimento (UPAs). No total, o Huse computou 710 atendimentos durante o período. Sobre os principais registros, estão: dores nas articulações (95); dores abdominais (86); tosse, febre, cansaço, vômitos e desmaios (74); e dores de cabeça, inflamação na garganta, viroses e doenças respiratórias (52).

O Huse também somou número significativo de atendimento de pacientes que acessam os serviços da unidade hospitalar com reclamações de picadas de insetos (escorpiões), mordida de animais (cães, gatos e ratos), pressão baixa, pressão alta, anemia, cólica menstrual, hemorroida, alergia, diabetes, dor nos olhos, dor de dente, dor no ouvido, entre outros.