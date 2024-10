Huse é destaque durante Fórum Sergipano de Infecção

O trabalho realizado por equipes do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) foi reconhecido durante a realização do Fórum Sergipano de Infecção. Dos 10 projetos inscritos, a unidade hospitalar conquistou a 1ª e a 3ª colocação na apresentação dos casos clínicos. A 2ª colocação ficou com o trabalho apresentado pela Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

Os casos clínicos apresentados são resultados das equipes que atuam na Rede Estadual de Saúde e demonstram o compromisso da Secretaria Estadual de Saúde (SES) em ofertar tecnologias avançadas para o tratamento de cicatrização de feridas e outras lesões. Entre os trabalhos apresentados estão casos clínicos da Unidade de Tratamento de Queimados, das enfermarias e da Unidade Pediátrica do Huse.

Durante o evento, houve a apresentação e discussão de casos clínicos e contou com a presença de uma banca avaliadora, especialista da área, para examinar e julgar os projetos inscritos. Os trabalhos foram apresentados em formato de banner e elaborados em dupla, por profissionais de saúde da área de enfermagem.

Para a enfermeira da Comissão de Prevenção e Tratamento de Lesão na Pele (CPTLP) do Huse, Mônica Rabelo, a padronização de diversas tecnologias implantadas na unidade hospitalar, assim como na rede estadual, impacta positivamente na saúde do paciente. “O Huse é um hospital de referência para todos os tipos de traumas e, em muitos casos, os pacientes precisam de tratamento específico. A rede estadual já conta com protocolos padronizados e essa tecnologia avançada traz resultados positivos e satisfatórios. O nosso objetivo, enquanto tratamento de lesões, é deixar o paciente estável o mais rápido possível para a alta hospitalar”, destacou.

Além da atuação voltada ao acompanhamento e tratamento de lesões, a comissão também realiza reuniões científicas e estudos para definição da melhor conduta de cada paciente. “As tecnologias avançadas e esses investimentos são importantes para o benefício do paciente e traz um impacto menor para a unidade hospitalar que trata de forma mais eficaz e eficiente esse paciente, contribuindo com um menor tempo de hospitalização”, enfatizou a enfermeira.

Sobre o fórum

O Fórum Sergipano de Infecções é uma iniciativa da empresa Urgo Medical e Três Leões Material Hospitalar e conta com a parceria do Hospital de Urgências de Sergipe, por meio da Comissão de Prevenção e Tratamento de Lesão na Pele e do Núcleo de Educação Permanente (NEP). O encontro teve como objetivo atualizar os profissionais e estudantes da área da saúde sobre as evidências científicas e as melhores práticas no manejo de infecções.

Para a gerente regional da Urgo Medical no Nordeste, Priscila Oliveira, a primeira edição do fórum se configura como um importante espaço para a ampliação do conhecimento voltado à área do tratamento de lesões. “A área de tratamento de feridas é uma área muito específica e importante porque impacta na saúde do paciente. A nossa missão é cicatrizar pessoas e estamos aqui para propagar ainda mais e trazer soluções baseadas em evidências. Toda a tecnologia que é desenvolvida é comprovada com eficácia em estudos e artigos científicos”, salientou.

Além disso, o evento promoveu a troca de experiências, o aprimoramento do diagnóstico e o estabelecimento de protocolos clínicos mais eficazes, contribuindo para a melhoria da qualidade da assistência aos pacientes com infecções em Sergipe.

Foto ascom SES