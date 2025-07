Huse inicia linha de cuidado voltada às doenças arteriais obstrutivas periféricas

O Centro de Hemodinâmica Dr. José Augusto Soares Barreto do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) iniciou mais uma linha de cuidados para o diagnóstico e tratamento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta vez, pacientes que necessitam de procedimentos como a arteriografia e angioplastia de vasos periféricos passarão a contar com o serviço próprio na unidade hospitalar.

Com a disponibilização dos procedimentos, o objetivo do Hospital de Urgências é fornecer uma maior celeridade nos atendimentos, reduzir o número de amputações em todo o estado, além de zerar a fila de pacientes que aguardam pelo tratamento em toda a Rede hospitalar estadual, como destaca o coordenador da linha de cuidado do paciente cardiovascular do Huse, José Edvaldo Santos. “É mais um grande avanço e um passo significativo que irá beneficiar toda a população e aqueles que buscam atendimento na unidade hospitalar. A nossa perspectiva é zerar essa fila, criando um fluxo estabelecido para minimizar as consequências da doença vascular periférica, que são muito graves, principalmente com pacientes diabéticos e hipertensos”, ressalta.

Com a agilidade do serviço, os atendimentos do Pronto-Socorro do Hospital de Urgências também serão otimizados. “Atualmente, este tipo de demanda corresponde a cerca de 40% de todos os pacientes que ficam internados no Pronto-Socorro do Huse e precisavam aguardar o encaminhamento para uma unidade contratualizada. Sem dúvida alguma, os maiores beneficiados serão os pacientes com a melhoria da qualidade de vida”, acrescenta o coordenador.

Primeiros procedimentos

Internada no Huse desde o dia 25 de junho e sob os cuidados da equipe médica e multidisciplinar, enquanto aguardava transferência, Maria Raimunda Santos, de 70 anos, foi a primeira paciente a realizar a arteriografia e angioplastia de vasos periféricos na unidade hospitalar. Antes de iniciar o procedimento, ela não escondia a felicidade. “Vou ser a primeira a inaugurar o serviço. Vou ficar importante. Com fé em Deus, tudo dará certo. Deus abençoe a mão de vocês”, comenta.

Enquanto aguardava na sala de espera, a filha Maria José Lima falou sobre a importância do serviço. “Estávamos aguardando para ser transferida e surgiu a oportunidade para adiantar o procedimento. Estou muito feliz que minha mãe vai conseguir logo porque vai ter mais celeridade nesse tratamento. Além disso, são procedimentos com um custo alto e vai ajudar bastante quem não tem condições financeiras”, enfatiza.

Impactos positivos

O Centro de Hemodinâmica integra uma linha de cuidado completa, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que vai do diagnóstico precoce ao tratamento definitivo de condições graves como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC) e doenças arteriais obstrutivas periféricas. O serviço é prestado inteiramente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo acesso gratuito e qualificado à população.

“Um fato é claro, o Centro de Hemodinâmica do Huse já tem se destacado com os resultados em menos de um mês de funcionamento. Já realizamos mais de 50 procedimentos na Hemodinâmica. Geramos uma qualidade que não tem mais fila de pacientes agudos precisando de cateterismo. O mesmo também deve acontecer com o paciente vascular. É um ganho significativo para o hospital e para o nosso estado”, destaca o superintendente do Huse, Roberto Gurgel.

Foto: Mário Sousa