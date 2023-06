Huse realizou 3.455 atendimentos de urgência e emergência em junho

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) divulgou, nesta segunda-feira, 19, novo balanço de atendimentos de urgência e emergência que deram entrada na unidade no mês de junho. Até o momento, foram contabilizadas 3.455 ocorrências. Os dados correspondem ao período de 1º a 18 deste mês.

Os acidentes de trânsito continuam liderando o ranking, com 240 registros. O número representa um aumento de mais de 12%, quando comparado ao mesmo intervalo do ano passado, que computou 214 casos.

Ainda sobre os atendimentos voltados ao trânsito, o Huse chama atenção para acidentes envolvendo motocicletas, totalizando 179. O dado corresponde a um crescimento de 20% em comparação ao mesmo período de 2022, quando foram contabilizadas 148 ocorrências no pronto-socorro da unidade hospitalar.

Assim como houve um aumento significativo nos casos envolvendo acidentes de trânsito, a unidade também contabilizou um crescimento em lesões como traumas diversos. No mesmo período de 2022, a unidade computou 179 entradas; já em 2023, esse número aumentou para 240 vítimas, o que corresponde a um acréscimo de 34%. Com relação a pacientes com perfurações causadas por arma de fogo ou arma branca, até o momento, o Huse registrou 40 atendimentos, quantitativo praticamente igual ao mesmo intervalo do ano anterior, quando a unidade somou 39 casos.

Queimados

Outro dado que chama atenção corresponde ao atendimento a vítimas de queimaduras, lesão bastante comum nesse período de festividades juninas. No período de 1º a 18 de junho, o Huse computou 38 casos, sendo dez por fogos de artifício. Os dados representam um aumento de 73% comparado ao mesmo período de 2022, quando foram registrados 22 atendimentos a esse tipo de ocorrência na unidade hospitalar.

Baixa complexidade

Além desses dados, o Huse continua com número elevado de atendimentos considerados de baixa complexidade, ou seja, que poderiam ter sidos solucionados nas redes primárias e secundárias de Saúde, a exemplo de dores de cabeça, tosse, febre, cansaço, vômitos, desmaios, entre outros. No total, foram computadas 1.407 ocorrências durante o período, número superior ao registrado no ano passado (+18%), quando foram contabilizados 1.187 casos.

Pode ser somada a esse quantitativo de casos de menor gravidade, a entrada de pacientes com reclamações de torcicolo, picadas e mordidas de animais, hipertensão arterial, anemia, cólica menstrual, hemorroida, alergia, diabetes, dor nos olhos, dor de dente, dor no ouvido, entre outros.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Huse