I Simpósio Direito e Sociedade: Estácio Sergipe estimula discussões

Evento gratuito e aberto ao público promove debates plurais e multidisciplinares sobre o papel do Direito na consolidação democrática do Brasil

O Centro Universitário Estácio de Sergipe promove, nos dias 21 e 22 de junho, o I Simpósio Direito e Sociedade. Com o tema “a luta multidimensional pela democracia no Brasil”, o evento busca promover debates plurais e multidisciplinares, destacando o papel fundamental do Direito como instrumento de fortalecimento democrático.

O simpósio contará com palestras e oportunidades de submissão, apresentação e publicação de trabalhos científicos. A programação conta com atividades relevantes e discussão de temas atuais, como direitos humanos e sistema penal; gênero, raça e classe e pós-verdade. Dentre os palestrantes confirmados para o evento, destacam-se personalidades de renome, tais como Linda Brasil, deputada estadual em Sergipe; Luiz Manoel, Juiz do Trabalho (TRT – 20ª Região); Ana Carolina, Juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco; Carol Westrup, Comunicadora e Doutora em Sociologia e Professor Bittencourt, Vereador de Aracaju.

Segundo o coordenador do curso de Direito na Estácio Sergipe, Igor Frederico Fontes de Lima, “o I Simpósio Direito e Sociedade do Centro Universitário Estácio de Sergipe tem a importância de debater junto à comunidade acadêmica e à sociedade de forma ampla quais os caminhos possíveis para o Direito se consolidar como instrumento de fortalecimento da democracia”. O professor destaca ainda: “A história do Brasil é repleta de turbulências e ameaças antidemocráticas e, para transformar essa realidade e afirmar a nossa democracia, o Direito precisa se reaproximar de outros conhecimentos como a Sociologia, a Filosofia, a Antropologia, etc. O nosso evento será um espaço plural, multidisciplinar e democrático, como deve ser o Direito”.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral, mais informações e inscrições estão disponíveis no edital no link: https://drive.google.com/file/d/1cJYJy5zKXGSDH2qXK5l9QwaYFTbZPmSD/view .

Serviço

O que? I Simpósio Direito e Sociedade do Centro Universitário Estácio em Sergipe;

Quando? 21 e 22 de junho (quarta e quinta-feira);

Onde? Auditório 1 do campus da Estácio em Aracaju. Rua Teixeira de Freitas, 10, Salgado Filho. 49020-530.

Inscrições e mais informações: https://drive.google.com/file/d/1cJYJy5zKXGSDH2qXK5l9QwaYFTbZPmSD/view

fonte e foto assessoria