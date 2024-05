IBGE aponta que analfabetismo em Sergipe caiu de 18,4% para 13,8%

Seduc tem trabalhado para ofertar uma educação de qualidade para que mais sergipanos estejam alfabetizados

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analisados pelo Observatório de Sergipe, revelam que, na apuração do Censo de 2022, em Sergipe havia 240.415 pessoas não alfabetizadas na população com 15 ou mais anos de idade, o que representa 13,8% da população nessa faixa etária.

Em relação ao Censo de 2010, quando a taxa era de 18,4%, houve uma queda de 4,6 pontos percentuais (p.p.), oitava maior queda entre os estados em pontos percentuais. Nesta redução, Sergipe aparece em terceiro lugar no nordeste, abaixo do Rio Grande do Norte (13,86%) e Pernambuco (13,41%).

Em 2022, segundo o IBGE, os municípios com menores taxas de analfabetismo foram: Aracaju (5,2%), Barra dos Coqueiros (6,1%), Nossa Senhora do Socorro (8,2%) e São Cristóvão (8,9%).

No Brasil existem 11.403.801 pessoas analfabetas, sendo que a taxa de analfabetismo recuou de 9,6% para 7,0%, entre os dois últimos censos.

2022 e 2023

Em abril de 2023 foram divulgados os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), que constataram uma queda no analfabetismo no estado de Sergipe, de 223 mil (em 2019) para 204 mil (em 2023). A Pnad Contínua é uma pesquisa de abrangência nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Observatório de Sergipe, órgão vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade em Sergipe recuou de 11,7% para 11,2% entre 2022 e 2023, correspondendo a uma queda de 0,5 ponto percentual (p.p.). Foi a quinta queda consecutiva do indicador, sendo a menor taxa registrada da série histórica iniciada em 2016, quando era 13,9%.

Os estudos apontam que o quantitativo de sergipanos na faixa etária dos 15 anos e acima que ainda são analfabetos tem caído ao longo dos últimos anos. Em 2016, no início da série histórica da pesquisa, Sergipe tinha 238 mil pessoas que não sabiam ler e escrever nessa faixa etária. Em 2017, baixou para 237 mil. Já em 2018, foi para 223 mil analfabetos, mantendo o mesmo número em 2019. Em 2022, o indicador apontou outra queda: 215 mil. No ano passado, 2023, os dados registraram outra grande redução: 204 mil pessoas.

De acordo com o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, a Seduc trabalha para ofertar uma educação de qualidade para que mais sergipanos estejam alfabetizados. “A mudança dessa realidade está na democratização do acesso à matrícula, no fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio, nos avanços da Busca Ativa Escolar no regime de colaboração dos municípios”, destacou o gestor.

Ainda segundo os dados da Pnad Contínua, Sergipe tem a quarta maior taxa de escolarização (92,3%) das pessoas de 15 a 17 anos de idade do Nordeste, superando, além da taxa da região (91,4%), também a nacional (91,9%). No ranking do Brasil, ficou na nona posição.

Fontes: IBGE e Observatório de Sergipe

Assessoria de Comunicação da SEDUC