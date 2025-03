IFS abre 400 vagas para o Programa Partiu IF em todos os campi

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (Propex) do Instituto Federal de Sergipe (IFS) publicou edital com a abertura de 400 vagas para o Programa PartiuIF, uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) voltada a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública. O curso é gratuito, presencial e será oferecido em todos os campi do IFS, com início das aulas previsto para 28 de abril de 2025.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de 3 a 14 de abril, exclusivamente por meio do portal do processo seletivo do IFS. A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico, previsto para o dia 17 de abril, às 10h pelo Youtube do IFS.

Podem participar da seleção estudantes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental em escolas públicas, que tenham cursado todo o Ensino Fundamental na rede pública. Além disso, é necessário ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e se autodeclarar preto, pardo, indígena ou quilombola, ou ainda ser pessoa com deficiência.

Para apoiar a permanência dos estudantes, será concedida uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 200, durante oito meses. O benefício está condicionado à frequência mínima de 75% nas atividades mensais.

O Curso Preparatório para o Ensino Médio – PartiuIF é uma formação inicial e continuada (FIC) com carga horária de 320 horas, voltada à recomposição das aprendizagens e à preparação de estudantes para o ingresso no ensino médio integrado.

Com informações do IFS/SE