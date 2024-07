IFS abre processo seletivo para graduação e técnico subseqüente

O Instituto Federal de Sergipe lançou os editais para o Processo Seletivo 2024.2, nas modalidades de graduação e técnico subsequente, sendo que as inscrições já iniciaram.

As vagas para o nível superior estarão abertas para os campi: Aracaju, Lagarto e São Cristóvão. Já as vagas para os cursos técnicos subsequentes, estarão disponíveis para os campi: Aracaju, São Cristóvão, Estância, Lagarto, Propriá, Socorro, Itabaiana e Tobias Barreto, em ambas as modalidades para ingresso no segundo semestre de 2024.

Inscrições e métodos de seleção

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma on-line até o dia 5 de agosto, por meio do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Para a seleção dos candidatos aos cursos de graduação, o IFS utilizará o Boletim do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como forma avaliativa, sendo válidas as edições de 2013 a 2023. Para os cursos técnicos subsequentes, a seleção ocorrerá por meio de sorteio eletrônico público.

Reserva de vagas

Em cumprimento à Lei 12.711 de 29/08/2012, o IFS disponibiliza 50% de suas vagas para ampla concorrência independentemente de ter estudado em escola pública, renda ou etnia, sendo que 5% destas são destinadas às pessoas com deficiência (PcD).

Já as demais vagas estão destinadas em 25% para estudantes negros (pretos ou pardos) e indígenas provenientes de escola pública (com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência), e 25% delas para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia) com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência.

Assim, os aprovados como candidatos negros (pretos ou pardos) passarão por uma banca de avaliação de heteroidentificação étnico-racial. Já os candidatos inscritos como PcD passarão por uma avaliação médico-pericial.

Datas e prazos

O período das inscrições para o Processo Seletivo do IFS vai de 11 de julho a 5 de agosto. Em 6 de agosto será divulgada a lista dos candidatos inscritos e será divulgada a semente (Seed) do sorteio do processo para cursos técnicos subsequentes, e a validação das inscrições na seleção de graduação. No dia 12 de agosto será o sorteio e a divulgação do resultado do edital de cursos técnicos, além do resultado preliminar da graduação. Por fim, o resultado final da graduação sairá no dia 15 de agosto.

É de inteira responsabilidade que o candidato acompanhe todas as etapas, prazos e resultados do Processo Seletivo. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com o Departamento de Gestão de Ingresso (DGI), pelo telefone: (79) 3711-1888, através do e-mail processoseletivo@ifs.edu.br ou pelo WhatsApp: 79 98132-0855.

Clique aqui para acessar o edital nº 01/2024/DGI/Proen para cursos de graduação.

Clique aqui para acessar o edital nº 01/2024/DGI/Proen para cursos técnicos subsequentes.

Fonte: Ascom IFS/SE