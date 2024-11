IFS divulga oportunidades de cursos para o ano letivo 2025

O campus Aracaju do Instituto Federal de Sergipe realizará nesta quinta-feira, 14 de novembro, das 8h30 às 17h30, no ginásio de esportes, mais uma edição da FeirIFS – Feira dos Cursos 2024: Conectando saberes e construindo saberes. O evento permitirá que estudantes conheçam a estrutura da instituição e os cursos ofertados pelo IFS nas modalidades técnico integrado ao ensino médio, técnico subsequente e graduação. A feira é gratuita e destinada aos alunos do 9º ano do ensino fundamental, da 3ª série do ensino médio ou quem já concluiu o ensino médio.

O evento acontece todos os anos e se destaca como um estímulo ao conhecimento, inovação e interação dentro do Instituto Federal de Sergipe. A iniciativa visa criar um ambiente dinâmico que transcende as paredes da sala de aula, proporcionando uma plataforma aberta para estudantes, professores e a comunidade explorarem e compartilharem seus conhecimentos, pesquisas e realizações. A importância da feira reside na diversidade de atividades oferecidas, em exposições de projetos científicos e tecnológicos com apresentações de 15 cursos.

Por meio da Feira, o IFS campus Aracaju quer apresentar para a sociedade os cursos técnicos integrados, subsequentes e de graduação , oferecer um espaço para que estudantes e servidores apresentem projetos científicos e tecnológicos, fortalecendo suas habilidades de comunicação e compartilhamento de descoberta, mostrar para os visitantes o perfil dos profissionais e as diversas possibilidades de áreas de atuação dos cursos e fomentar a integração entre estudantes e servidores dos nossos cursos técnicos e superiores com a comunidade externa por meio de um ambiente participativo e colaborativo.

Durante o evento, o público participará de visitas guiadas a laboratórios dos cursos e conhecerão melhor os serviços que a instituição oferece aos alunos. “Os participantes da feira têm a chance de interagir diretamente com as tendências em diversas áreas ofertadas, no qual demonstrações ao vivo enriquecem a experiência dos visitantes, proporcionando uma compreensão mais profunda e tangível dos temas abordados. Além disso, a FeirIFS desempenha um papel crucial na aproximação da Instituição de ensino com a comunidade, através de programas e parcerias, o evento visa impactar positivamente a sociedade, demonstrando como a educação e a pesquisa podem contribuir para o desenvolvimento sustentável e o progresso social”, afirma o presidente da comissão organizadora do evento e gerente do Ensino Técnico Integrado, professor Rômulo Alves de Oliveira.

Segundo Rômulo, a feira é mais do que uma simples exposição de projetos e cursos, é um ponto de convergência para o conhecimento, a criatividade e a colaboração, proporcionando um fortalecimento da identidade acadêmica do IFS e estabelecendo pontes entre a instituição e a comunidade, nutrindo um ambiente educacional dinâmico e proativo. Este ano a feira conta com recursos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, através da aprovação de projeto específico, submetido pela docente Roseanne Santos de Carvalho, do Curso de Eletrotécnica do Campus. O evento é promovido anualmente pela gerência do Ensino Técnico Integrado (GET-I), gerência do Ensino Técnico Subsequente (GET-S) e gerência de Graduação e Pós-Graduação (GGRAP).

Por Marineide Bonfim