IFS lança edital com mais de 1200 vagas para cursos técnicos integrados

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) acaba de lançar edital para cursos técnicos integrados ao ensino médio. Serão ofertadas mais de 1.200 vagas, distribuídas entre os campi: Aracaju, São Cristóvão, Estância, Lagarto, Propriá, Socorro, Itabaiana, Tobias Barreto, Glória e Poço Redondo.

Os cursos técnicos integrados são destinados a quem concluiu o ensino fundamental (do 1º ao 9º ano) e deseja cursar o ensino médio junto à formação técnica profissional. O candidato deve ter no máximo 17 anos até a data da matrícula.

A inscrição ocorrerá no período de 16 de outubro a 17 de novembro, de forma gratuita e exclusivamente pela internet, por meio do novo Sistema Gestor de Concursos (SGC).

A seleção será feita por Sorteio Eletrônico Público, realizado pelo IFS. Serão considerados aprovados os primeiros sorteados dentro do número de vagas disponíveis em cada campus, curso e turno. Os demais inscritos formarão uma lista de habilitados, podendo ser convocados em caso de vagas remanescentes.

O candidato deve acompanhar todas as etapas, resultados e eventuais retificações no portal de ingresso do IFS, sendo responsável por todas as informações prestadas durante o processo.

Com informações do IFS