IFS oferta 15 vagas para Mestrado Profissional em Turismo

Estão abertas até dia 19 de junho as inscrições para o Processo Seletivo do Instituto Federal de Sergipe (IFS) destinado ao preenchimento de 15 vagas para aluno regular do Mestrado Profissional em Turismo.

O curso é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação (MEC), fazendo parte do Programa de Pós-graduação stricto sensu em Turismo (PPMTUR), possuindo ainda duas linhas de pesquisa para seus integrantes: Gestão de Destinos Turísticos: Sistemas, Processos e Inovação (DTPI) e Gestão de Turismo de Base Comunitária (GTBC).

Inscrições

Os interessados deverão enviar um e-mail para a Coordenação do Mestrado Profissional em Turismo: ppmtur@ifs.edu.br, colocando em anexo os seguintes documentos:

1) Formulário de inscrição (anexo II do edital);

2) Diploma de graduação em Turismo ou áreas afins;

3) Currículo gerado a partir da plataforma Lattes, com toda documentação comprobatória ou autenticada com certificado digital;

4) Histórico escolar de graduação;

5) Documentos pessoais: Identificação pessoal; CPF; título de eleitor com comprovante(s) da última eleição; certificado militar para os homens, e, quando estrangeiro, folha de identificação do passaporte e do visto de permanência no país;

6) Proposta de pré-projeto, obedecendo as normas da ABNT;

7) 1 foto 3 x 4 recentes

Sobre a seleção

O processo de seleção dos candidatos inscritos será constituído de quatro etapas: prova escrita de conteúdos específicos; avaliação do pré-projeto; entrevista e defesa do pré-projeto e avaliação curricular. Destas, as três primeiras são eliminatórias, e a última, classificatória.

A lista dos aprovados em cada fase, segundo cronograma, será divulgada pela coordenação do Programa e as notas individuais estarão disponíveis na Secretaria do PPMTUR e no site do Programa, após o término do processo.

Clique aqui e acesse o edital 02/2023 – PPMTUR/DPG/Propex

Com informações do IFS