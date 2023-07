IFS oferta 268 vagas em editais para cursos técnicos e de graduação

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) lança mais uma oportunidade para entrada ainda neste segundo semestre. O Departamento de Gestão de Ingresso (DGI) lançou na última quarta-feira, 05, dois editais para preenchimento de vagas ociosas em cursos técnicos subsequentes e de graduação. No total, estão sendo ofertadas 268 vagas para os campi: Lagarto, São Cristóvão, Estância, Propriá, Itabaiana, Tobias Barreto e Glória.

As chamadas ficarão abertas no período de 12 de julho a 09 de agosto (exceto nos feriados e finais de semana), devendo ser realizada a matrícula de forma presencial. Os interessados devem dirigir-se diretamente ao setor de Coordenadoria de Registro Escolar (CRE) do campus, com os documentos solicitados no item 5 dos editais. As matrículas são gratuitas e imediatas, sendo encerradas após o preenchimento das vagas.

Serão oferecidas 225 vagas para cursos técnicos subsequentes (quando o aluno termina o ensino médio e quer fazer um técnico) para os campi: Lagarto, São Cristóvão, Estância, Propriá, Itabaiana, Tobias Barreto e Glória. Além de 43 vagas para graduação para os campi: Lagarto e São Cristóvão.

Atenção! No caso de pessoas inscritas como PcDs (Pessoas com Deficiência), no ato da matrícula deverá ser apresentado um laudo ou relatório médico que ateste a deficiência. Esses candidatos também passarão por uma avaliação médico-pericial. Para aqueles inscritos como pretos e pardos, deverá ser levada uma declaração étnico-racial preenchida (anexo I), com fotografia 5×7, colorida, datada de 2023 e com fundo branco.

No caso dos candidatos inscritos como indígenas, deverá ser apresentada uma autodeclaração (anexo VII), além de outros documentos solicitados nos editais.

Cronograma

O período de inscrição e matrícula tem início na próxima quarta, 12, e segue até 09 de agosto. No dia da inscrição, é necessário que o candidato já esteja com toda a documentação da matrícula em mãos. As aulas para o segundo semestre terão início em 21 de agosto.

Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com o DGI, através do telefone: (79) 3711-1888 ou pelo e-mail: processoseletivo@ifs.edu.br .

Reserva de vagas

O IFS disponibiliza 50% das vagas nos cursos técnicos integrados, subsequentes e de graduação para ampla concorrência, das quais 5% para pessoas com deficiência (PcD); 25% para estudantes negros (as) (pretos/pardos) e indígenas provenientes de escola pública, com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário-mínimo e para pessoa com deficiência); e 25% para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia), com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário-mínimo e para pessoa com deficiência.

Clique aqui e acesse o Edital 14/2023/DGI/Proen – Graduação

Clique aqui e acesse o Edital 15/2023/DGI/Proen – Técnico Subsequente

