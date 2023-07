IFS oferta 94 vagas em cursos a distância e presencial

Você já ouviu falar em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou de qualificação profissional? São cursos voltados ao preparo para a vida produtiva e social, ao promover a inserção ou a reinserção de pessoas no mercado de trabalho. Neste sentido, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) tem entre seus objetivos a oferta de cursos que propiciem esse tipo de formação.

É por isso que nesta segunda, 17, foram lançados dois editais com 94 vagas para cursos FIC. O edital nº 14/2023/DGI/Proen é destinado ao preenchimento de 64 vagas, sendo 24 para o Campus Estância (Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos) e 40 para o Campus Tobias Barreto (Assistente Administrativo) – ambos presenciais. Já o edital nº 04/2023/DEAD/Proen traz a oferta de 30 vagas para o curso de Espanhol Básico, a distância, oferecido pelo Campus Lagarto.

Para concorrer a uma das vagas nos cursos presenciais, os interessados terão o período de 18 de julho a 07 de agosto para se inscrever. Além disso, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 16 anos e o ensino fundamental completo; mas se o seu interesse é pelas vagas do curso a distância, o prazo vai de 18 a 27 de julho. Neste caso, o interessado deve estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Ambas as seleções são gratuitas e suas inscrições deverão ser realizadas de forma on-line, por meio do preenchimento do formulário eletrônico.

A forma de ingresso ocorrerá via sorteio eletrônico público, cuja transmissão acontecerá no canal oficial do IFS no YouTube, nos dias: 31 de julho (curso a distância) e 10 de agosto (presencial). Ao se inscrever, o candidato receberá um número de inscrição, por isso, no dia do sorteio, será utilizada uma seed (semente) para sortear números atribuídos aos candidatos inscritos no processo seletivo.

Atenção! O IFS não se responsabilizará pelas solicitações de inscrição, via Internet, não recebida por motivos técnicos que impossibilitem a transferência de dados. O candidato deve se atentar para o possível congestionamento de acessos para o edital nos últimos dias de inscrição. Por isso é importante inscrever-se logo!

Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato com o Departamento de Gestão de Ingresso (DGI), pelo telefone: (79) 3711-1888 ou através do e-mail processoseletivo@ifs.edu.br.

Datas importantes, como as de divulgação da lista de inscritos e de matrículas, poderão ser visualizadas no item 9 dos editais, na tabela 3 , em que consta: “Cronograma”. Acesse os editais, clicando nos links abaixo:

Edital nº 14/2023/DGI/Proen – CURSOS PRESENCIAIS

Edital nº 04/2023/DEAD/Proen – CURSO A DISTÂNCIA