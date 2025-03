IFS oferta mais de 1900 vagas para cursos técnicos e de graduação

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) está ofertando mais de 1900 vagas distribuídas para sete editais com oportunidades de Transferências Interna e Externa, Reintegração e Portador de Diploma.

O IFS lançou o edital para o processo seletivo 2019.2, que disponibiliza1.360 vagas para alunos em cursos na modalidade técnico subsequente e de graduação, destinados a quem já concluiu o ensino médio. Para participar, o candidato deve acessar o site do processo seletivo, ler o edital e se inscrever a partir do dia 1º de abril.

Após efetuar a inscrição no site, será gerado um Documento Único de Arrecadação (DOU) no valor de R$ 5,00, que deve ser pago até data do vencimento para que a inscrição tenha validade. Há a possibilidade de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que comprovarem que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública e que possuem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 1.431,00).

Vagas e cotas

Em cada curso, o número total de vagas será distribuído em 50% para o grupo A (Ampla Concorrência: vagas destinadas aos candidatos que façam parte ou que não queiram participar do sistema de reserva de vagas) e 50% das vagas destinadas aos candidatos Egressos de Escolas Públicas (Grupo B e C). Do percentual destinado aos interessados que cursaram o ensino médio em escola pública, 50% (cinquenta por cento) será reservada para candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e outros 50% (cinquenta por cento) reservados para candidatos Egressos de Escolas Públicas independente de renda.

Dentro dos 50% de vagas reservadas tanto para candidatos Egressos de Escolas Públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita quanto para candidatos Egressos de Escolas Públicas independente de renda, haverá uma nova subdivisão na qual será aplicado um percentual para reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI) Não-PcD e PPI-PcD; e para os que não se autodeclararem pretos, pardos e indígenas (PPI) não-PcD e PcD.

Subsequente

Ao todo, o edital do processo seletivo 2019.2 prevê 940 vagas nos cursos técnicos subsequentes, distribuídas em 13 cursos e oito campi: Aracaju, Estância, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Socorro, Propriá e Tobias Barreto. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio de 2019, resultado final previsto para 23 de maio e matrícula da primeira chamada para entre 10 e 14 de junho.

Graduação

Por sua vez, o edital para os cursos de graduação prevê 420 vagas, distribuídas em 11 cursos e quatro campi: Aracaju, Lagarto, São Cristóvão e Propriá. As provas serão aplicadas no dia 19 de maio, com resultado final previsto para 21 de junho, e matrículas da primeira chamada entre 1º a 4 de julho de 2019.

Texto IFS