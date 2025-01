IFS promove encontro sergipano do Mulheres Mil no dia 22

O evento objetiva apresentar os resultados e experiências em um ano de execução do programa

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) realizará no dia 22 de janeiro o “I Encontro Sergipano Mulheres Mil – educação, mulheres e lutas”. O evento acontecerá na reitoria do IFS, localizada na rua Dom José Thomaz, 194, São José, Aracaju, a partir das 8h30.

Durante o encontro, o IFS apresentará os resultados e compartilhamento de experiências em um ano de execução do programa que já certificou cerca de 500 mulheres sergipanas de 14 municípios do estado, entre comunidades quilombolas e povoados. Ainda no evento, serão apresentadas mesas de debate sobre violência contra a mulher em Sergipe, desconstrução da cultura “machista”, e enfrentamento sobre as diversas formas de opressão à mulher negra.

O Programa Mulheres Mil promove uma educação diferenciada porque tem como princípios o diálogo, a reflexão, a igualdade e o empoderamento, os quais são executados de maneira transversal em todas as etapas do programa. Dessa forma, as alunas adquirem não apenas habilidades técnicas, mas também são inseridas em um grupo de suporte e apoio feminino.

Clique e confira a programação completa.

SERVIÇO

O que é: I Encontro Sergipano Mulheres Mil

Quando: quarta-feira, 22 de janeiro

Onde: Reitoria do IFS – rua Dom José Thomaz, 194, São José, Aracaju

Por Monique de Sá