IFS publica editais de cursos subsequentes e superiores

IFS publica editais de cursos técnicos subsequentes e superiores para ingresso em 2025.1

Quer fazer parte de uma instituição de ensino público que é referência no estado? Sua hora é agora! O Instituto Federal de Sergipe (IFS), através do Departamento de Gestão de Ingresso (DGI), acaba de lançar editais para ingresso em mais de 1.300 vagas em cursos técnicos subsequentes e de graduação em 2025.1. As inscrições têm início nesta sexta, 03, e serão encerradas em 31 de janeiro.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site: processoseletivo.ifs.edu.br, baixar o edital e ler atentamente todas as instruções. Se o seu interesse for pelo curso subsequente, quando o candidato já terminou o ensino médio e deseja fazer apenas o técnico, basta preencher o formulário de inscrição, escolher o campus, curso e reserva de vagas. O método de ingresso nesta modalidade de ensino será através da realização do sorteio eletrônico público.

Caso a sua opção seja por uma das vagas nos cursos superiores, o candidato deve acrescentar também no sistema as notas de Português e Matemática de umas das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 a 2024. Para ambas as disciplinas, as notas mínimas devem ser de 400, incluindo a Redação.

As vagas para o nível superior são destinadas aos campi: Aracaju, Lagarto, São Cristóvão, Estância, Itabaiana, Propriá e Glória. Já as vagas para os cursos técnicos subsequentes estão disponíveis para os campi: Aracaju, São Cristóvão, Estância, Lagarto, Propriá, Socorro, Itabaiana e Tobias Barreto.

Cotas

O IFS segue a legislação vigente para garantir maior equidade no acesso à educação. Pelo menos 50% das vagas são reservadas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro dessa cota, uma subdivisão irá beneficiar candidatos autodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e Pessoas com Deficiência (PcD), conforme a proporcionalidade de cada grupo na população de Sergipe, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além disso, 5% das vagas da ampla concorrência serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD), independentemente de sua formação escolar. Essa medida é parte da política de inclusão do IFS, que busca ampliar as oportunidades educacionais para todos.

Atente-se aos prazos!

O período das inscrições para esta seleção vai de 03/01 a 31/01. Em 03/02 será divulgada a lista dos candidatos inscritos e será divulgada a semente (Seed) do sorteio do processo para cursos técnicos subsequentes, e a validação das inscrições na seleção de graduação. No dia 10/02 ocorrerá o sorteio e a divulgação do resultado do edital de cursos técnicos. Por fim, o resultado preliminar da graduação sairá no dia 18/02 e o final em 21/02.

É de inteira responsabilidade que o candidato acompanhe todas as etapas, prazos e resultados do Processo Seletivo. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com o Departamento de Gestão de Ingresso (DGI), pelo telefone: (79) 3711-1888, através do e-mail processoseletivo@ifs.edu.br ou pelo WhatsApp: 79 98132-0855.

Clique aqui para acessar o edital nº 01/2025/DGI/Proen para cursos técnicos subsequentes.

Clique aqui para acessar o edital nº 02/2025/DGI/Proen para cursos superiores.

Fonte IFS