IFS publica portaria de nomeação professores aprovados em concurso

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) publicou na última sexta-feira (13), a portaria de nomeação de 32 professores aprovados no concurso público para a carreira de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (PEBTT). A publicação no Diário Oficial da União oficializa a seleção de candidatos para 183 vagas, distribuídas entre diversos campos de atuação e que abrangeram todos os campi do IFS. A posse e o efetivo exercício dos nomeados estão previstos para ocorrer na primeira quinzena de janeiro de 2025. Segundo Moema Dantas Bispo, chefe do Departamento de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas, as convocações serão realizadas em blocos, com um segundo grupo previsto para fevereiro de 2025.

As convocações representam um passo importante para o fortalecimento do quadro de servidores do IFS. Conforme Moema, os prazos foram cuidadosamente planejados para que os novos servidores possam iniciar suas atividades ainda em janeiro, o que vai contribuir para suprir a alta demanda de pessoal nos campi. “Inicialmente, a demanda institucional pelo cargo PEBTT é exatamente o quantitativo de vagas previstas no edital. Porém, surgindo novas necessidades, sejam elas provenientes de vacância (aposentadorias, falecimento etc.) ou da criação/implantação de novos cursos ou campi, o cadastro de reserva poderá ser convocado durante o prazo de validade do certame”, comentou.

Organização

A organização do concurso, iniciada em março de 2023, foi conduzida com rigor e planejamento detalhado, e envolveu duas comissões ao longo do processo. A primeira, instituída pela Portaria IFS nº 773/2023, concentrou-se na elaboração de documentos essenciais para viabilizar o processo licitatório, culminando na contratação do Instituto Verbena, responsável pela execução do certame. Posteriormente, a segunda comissão, designada pela Portaria IFS nº 78/2024, foi encarregada de acompanhar e fiscalizar o contrato, além de monitorar todas as etapas da seleção. Os trabalhos exigiram adequações às recomendações do Tribunal de Contas da União e estratégias para lidar com a escassez orçamentária, em conformidade com as disposições legais. “Foi um trabalho minucioso, que exigiu articulações constantes entre as pró-reitorias, a comissão organizadora e o Instituto Verbena”, afirmou Moema Dantas Bispo.

A complexidade do concurso PEBTT, com mais de 16 mil inscritos e etapas distintas, demandou reuniões frequentes para garantir a imparcialidade e a qualidade do processo. As provas objetivas, didáticas e de títulos contaram com a participação de professores do IFS nas bancas examinadoras, cuja composição foi planejada para incluir três membros efetivos e um suplente, preferencialmente dois da área de atuação do candidato e um da área de didática e metodologia do ensino. Caso a formação não fosse possível, seria permitida a composição com dois membros da área de didática e metodologia do ensino e um da área de atuação. Havia ainda a possibilidade de integração de pedagogos na equipe. As bancas seriam compostas prioritariamente por servidores do IFS, selecionados mediante análise de currículos pela empresa contratada, o Instituto Verbena, mas também poderiam incluir servidores de outras instituições, como a Universidade Federal de Sergipe (UFS), em casos de insuficiência de profissionais.

Aplicação da Lei de Cotas

As iniciativas para garantir a transparência e a legalidade no processo de seleção também incluíram ações voltadas para a aplicação da Lei de Cotas. Alysson Santos Barreto, pró-reitor de ensino do IFS, explicou que, após denúncias de candidatos cotistas sobre possíveis irregularidades, a comissão organizadora acionou prontamente a Procuradoria Federal junto ao IFS e o Instituto Verbena para investigar a questão. O problema identificado foi um erro no processamento dos resultados, corrigido de forma imediata pela empresa contratada, com o suporte da auditoria interna da Universidade Federal de Goiás (UFG). Barreto destacou que, além de retificar o cronograma das etapas, o que abriu um novo prazo para recursos, as informações foram encaminhadas ao Ministério Público Federal (MPF) para acompanhamento. “Ou seja, não houve fraude na aplicação da lei de cotas, uma vez que erros de processamento de resultados podem ocorrer (infelizmente)”, afirmou. Ele ressaltou ainda que uma comissão interna está desenvolvendo melhorias na sistemática de aplicação da Lei de Cotas, em parceria com o MPF, para reforçar a transparência e a eficácia nas futuras seleções.

A demanda por novos servidores foi definida com base em um levantamento detalhado conduzido pela Pró-Reitoria de Ensino (Proen) em colaboração com os campi. Barreto revelou que o processo incluiu a análise de planilhas preenchidas pelos diretores das unidades, que contemplavam áreas prioritárias, regime de trabalho e justificativas. “Nosso objetivo foi atender às demandas locais e evitar o compartilhamento de docentes, que compromete a integração e a qualidade do ensino”, destacou. Ele acrescentou que as contratações em regime de dedicação exclusiva para professores com carga horária abaixo do mínimo serão complementadas com a oferta de cursos na modalidade de educação à distância (EaD), conforme o Plano Nacional de Educação. “Essa estratégia busca estimular e ampliar a oferta de cursos nessa modalidade, uma vez que os incentivos apresentados nos últimos anos não foram suficientes para que o IFS ampliasse seu campo de atuação e desse a oportunidade de acesso à formação técnica profissional de qualidade oferecida pelo Instituto para aqueles que não conseguem frequentar os cursos presenciais”, explicou o pró-reitor.

Importância para Sergipe

A ampliação do quadro de servidores representa o fortalecimento interno do IFS e a possibilidade de oferecer uma educação ainda mais qualificada, além de gerar benefícios mais amplos para a sociedade sergipana, como a formação de profissionais capacitados para atender às demandas do mundo do trabalho e impulsionar o desenvolvimento regional. Ruth Sales Gama de Andrade, reitora do IFS, destacou o impacto estratégico do concurso para o avanço institucional e o desenvolvimento socioeconômico da região. Para ela, a convocação de novos professores, que são profissionais qualificados e alinhados às demandas locais, é um passo fundamental para a consolidação do papel do IFS como referência em educação pública e gratuita: “este concurso reafirma o nosso compromisso com a qualidade do ensino, com a inovação e com a inclusão. Não se trata apenas de preencher vagas, mas de construir uma base sólida para ampliar nossas iniciativas e alcançar mais pessoas em Sergipe”.

Ruth também ressaltou que o concurso público reflete a missão da instituição de promover transformação por meio da educação. Segundo a reitora, a seleção criteriosa e a transparência em cada etapa do certame demonstram a seriedade do trabalho realizado. Ela ainda enfatizou a importância do planejamento estratégico e do esforço conjunto das equipes envolvidas, o que reforça o impacto direto dessa iniciativa na formação de jovens e no atendimento às demandas sociais. “O IFS é mais do que uma instituição de ensino; é um agente de desenvolvimento para Sergipe. Essa conquista representa a continuidade de um trabalho que tem como foco o bem-estar coletivo e o progresso regional”, concluiu a reitora.

Fonte: IFS