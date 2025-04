IGH será o novo gestor da Maternidade Lourdes Nogueira, em Aracaju

Nesta quinta-feira, 24, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, anunciou a assinatura do contrato com o Instituto de Gestão e Humanização (IGH), nova organização social responsável pela administração da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira. A mudança ocorre após o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), atual gestor da unidade, solicitar a rescisão contratual no final de março.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, o processo de transição já começa imediatamente, com total compromisso da gestão em garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados às gestantes e colaboradores. “Desde o primeiro momento em que recebemos o pedido de rescisão, nosso foco foi assegurar que a assistência não fosse interrompida. Todos os serviços serão mantidos, e a população pode ficar tranquila quanto a isso”, afirmou.

ECONOMIA

Além da continuidade dos atendimentos, o novo contrato representa uma importante economia para os cofres públicos. Com valor mensal de R$ 5,5 milhões (em comparação aos R$ 6,8 milhões pagos anteriormente), a nova parceria com o IGH vai gerar uma redução mensal de R$ 1,3 milhão. Considerando os 32 meses restantes do contrato original, que se encerraria em dezembro de 2027, a economia total ultrapassa os R$ 42 milhões.

Outro ponto destacado pela secretária é a dívida herdada da gestão anterior com o INTS. “Firmamos um acordo para o pagamento de R$ 17,6 milhões referentes à dívida deixada pela administração passada. Já em maio, será paga uma primeira parcela de R$ 8 milhões, seguida de oito parcelas de R$ 1,2 milhão”, explicou Débora.

A prefeita Emília Corrêa lamentou que quase R$ 18 milhões, que poderiam ser investidos em melhorias na rede municipal, estejam sendo destinados ao pagamento de débitos da gestão anterior. “Mesmo diante dessas dificuldades, estamos firmes em nosso compromisso com a saúde da população de Aracaju. Esta é uma conquista importante, e em breve teremos outras boas notícias para compartilhar”, destacou.

O processo emergencial de seleção contou com o interesse de sete instituições, das quais três apresentaram propostas efetivas. O IGH foi selecionado após análise técnica e financeira criteriosa, reforçando o compromisso da atual gestão com a responsabilidade e a eficiência na administração pública.

Sobre o IGH

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu há 15 anos da iniciativa de profissionais especializados na área da saúde, motivados pela necessidade de aprimorar a gestão dos serviços públicos de saúde. Seu foco está na aplicação de práticas modernas de gestão capazes de potencializar os resultados das unidades que administra.

Com sede em Salvador (BA), o IGH atua em diversas regiões do país, sendo responsável pela gestão de importantes equipamentos de saúde, como o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), em Goiás, e a Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Netto, em Salvador, referência em alto risco obstétrico e neonatal. Esta última possui o certificado ONA 3, Acreditado com Excelência, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), reconhecendo seu compromisso com a segurança do paciente, a melhoria contínua e a excelência na assistência materno-infantil.

ASCOM/SMS