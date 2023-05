II Feira de Ciências de Monte Alegre evidencia pesquisa científica

Evento contou com mais de 29 projetos expostos

A ciência nunca será extinta da vida do homem, pois é ela a responsável pelas mudanças na sociedade. Diante desse olhar, é válido destacar a importância do fazer científico na educação básica, envolvendo crianças e jovens em um campo que muitas vezes é visto como impenetrável.

Ao longo dos últimos anos, as escolas da rede estadual das diversas regiões do estado vêm promovendo a realização de feiras de ciências, graças aos editais da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc) e da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (Fapitec).

O Centro de Excelência 28 de Janeiro, localizado no município de Monte Alegre de Sergipe, Alto Sertão sergipano, faz parte dessa lista de unidades escolares, e realizou nesta quinta-feira, 25, na quadra do centro de excelência, a segunda edição da Feira de Ciências Monte-Alegrense (Fecimag), integrando estudantes e professores (as) das redes estadual e municipal.

Foram expostos 29 projetos de bancadas, oito dos quais foram do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais – e 21 do Ensino Médio. Além dos projetos de bancada, haverá a exposição de projetos de palco, totalizando três dessa categoria.

“O objetivo do evento é promover a inserção dos estudantes no universo da pesquisa científica, quebrando paradigmas e construindo saberes”, destaca Carlos Alexandre Aragão, professor do Centro de Excelência 28 de Janeiro e coordenador da feira.

Além da Seduc e Fapitec, a Feira de Ciências contou com o apoio da prefeitura local, por meio da gestora Marinez Pereira Lino, da Feira Territorial de Ciências do Alto Sertão sergipano.

O evento foi gratuito e aberto a toda a população. “Desde já, os organizadores agradecem aos professores, estudantes, pais, equipes diretivas e parceiros pelo apoio e confiança depositada na realização do projeto. Agora é esperar que o brilho dos trabalhos encante o público presente”, destaca Carlos Alexandre.

Foto: Divulgação/ Unidade escolar

Assessoria de Comunicação da SEDUC