Independência: vacinação nos shoppings não acontece sábado

No feriado nacional em celebração à Independência do Brasil, neste sábado, dia 7, alguns serviços da Saúde de Aracaju sofrerão alteração em seu funcionamento, a exemplo da vacinação nos três shoppings da capital que não acontecerá.

“Como o ponto dos shoppings não funciona durante a semana, retornará o funcionamento no sábado seguinte, dia 14, das 13h às 18h. A oferta de vacina nestes pontos é direcionada para todas as pessoas acima de 5 anos de idade e, para se vacinar, é necessário levar o cartão de vacinação e um documento oficial com foto”, destaca a coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro.

Também não haverá o mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti neste sábado. Além disso, estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e a sede administrativa da SMS, retornando ao funcionamento no dia 9. Já o Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos), inserido na Rede de Atendimento Especializado (Reae), que funciona de segunda a sexta, não funcionará no sábado, 7, retomando os atendimentos na segunda-feira, dia 9, a partir das 7h.

O Centro de Atendimento e Triagem da Síndrome Gripal, localizado na Coroa do Meio, retoma o funcionamento na segunda, dia 9, das 7h às 19h, com atendimento de segunda a sexta. E os atendimentos do Programa Ver a Vida, que acontecem somente até a sexta, dia 6, retornam normalmente na segunda, dia 9.

Funcionam normalmente no feriado

As urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN).

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, bairro Farolândia.

Na Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue de porta aberta, apenas com o acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento.

Fonte: SMS