Iniciativas preparam estudantes da rede estadual para o Enem

Sergipe registrou 80.918 inscritos na edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para garantir os bons resultados dos estudantes da rede estadual de ensino inscritos nas provas do exame, que serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, o Governo de Sergipe promove ações para preparar e capacitar os alunos da 3ª série do ensino médio, tanto do ensino tradicional quanto do integral.

Além do Pré-Universitário (PreUni), curso preparatório do Governo de Sergipe para o Enem, que conta com 52 polos distribuídos em 33 municípios sergipanos, a Secretaria de Estado da Educação da Cultura (Seduc) desenvolve outros programas voltados para o incentivo dos alunos que fazem o Enem, como os programas Educação Nota 10 e o Pé de Meia.

A diretora do Ensino Médio da Rede Pública Estadual, Quitéria Barros, destaca que a preparação acontece desde o início do ano letivo. “É nossa responsabilidade criar alternativas e preparar nossos alunos para que saiam bem no Enem. A preocupação é que o aluno na escola se prepare e tenha condições de alcançar bons resultados no exame”, enfatiza.

Além da preparação, Quitéria comenta que a rede estadual de ensino tem incentivado a inscrição dos alunos no Enem. “Trabalhamos para ter muito mais alunos inscritos em razão de um conjunto de políticas públicas implementadas pelo Estado aliadas à preparação pedagógica nas escolas e diretorias regionais”, frisa.

Apesar de o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem, ainda não ter divulgado os dados detalhados dos inscritos, para saber quantos deles são de instituições públicas ou privadas, houve um aumento de 15.380 inscrições de sergipanos em relação ao ano passado, o que já indica a maior participação dos alunos da rede pública.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, salienta que a Rede Estadual de Ensino acolhe e prepara os alunos durante todo o ano até os momentos próximos da aplicação da prova do Enem. “Temos um grande time de profissionais empenhados para preparar o nosso aluno e deixá-lo confiante para esse que é um dos maiores momentos na vida educacional. As ações desenvolvidas no ano letivo nas nossas escolas estaduais e nos polos do PreUni são direcionadas para que os nossos estudantes tenham o melhor e uma grande bagagem preparatória”.

Zezinho destaca ainda que é importante permitir que o aluno compreenda a dinâmica do dia da prova para que, em novembro, faça as questões com tranquilidade, gerenciando o tempo e acreditando no potencial. “Preparamos durante todo o ano e encerramos na grande Revisão Final, nos dias que antecedem a prova, a maior do Brasil. O evento conta com abordagem lúdica e inteligente por parte dos professores e isso só reforça o compromisso com a qualidade da educação em nosso Estado. O nosso foco está em nossos estudantes”, ressalta.

Suporte pedagógico

A preparação dos alunos inscritos no PreUni acontece semanalmente, em todos os polos. Aos finais de semana, a preparação acontece sempre em Aracaju, com aulas que são gravadas e disponibilizadas no YouTube, para que os alunos do interior do estado tenham acesso. A coordenadora do Pré-Uni, Gisele Pádua, informa que o Governo do Estado oferece o material didático para todos os estudantes da 3ª série da rede estadual. “Somente este ano, foram cerca de 28 mil kits distribuídos para todos os estudantes das escolas públicas estaduais que estão concluindo o ensino médio”, detalha.

O aluno monitor da 3ª série do ensino médio, Lindinberg Alves, está se dedicando para alcançar uma boa nota no Enem para conseguir uma vaga no curso de Medicina. Ele é um dos alunos que se preparam por meio do Pré-Universitário. “O programa do PreUni está me ajudando bastante nessa preparação. É muito importante não só para mim, mas para todos os alunos esse incentivo dado pelo Governo do Estado. Nem todo mundo tem condições financeiras para comprar material, por exemplo”, afirma.

Jamille Ferreira também é aluna da 3ª série da rede pública de ensino e se prepara com o objetivo de alcançar um bom resultado no Enem e cursar Fisioterapia. A aluna revela que esse período decisivo da sua vida tem causado um mix de emoções. “São muitos os desafios que enfrentamos. Mas estou estudando bastante e ter esse suporte na preparação é fundamental, seja ela por meio de orientação, conteúdo direcionado ou até palavras de incentivo”, ressalta.

Reforço na preparação

Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática e a tão esperada Redação são as áreas cobradas nas provas do Enem e todo conteúdo programático é passado e intensificado durante a preparação nas escolas. “O Governo do Estado tem feito um esforço muito grande para reparar os prejuízos causados pela pandemia e recompor a aprendizagem. É um desafio, mas o governo tem uma luta incansável. Focamos também na política de combate ao abandono escolar ”, salienta Quitéria, diretora do Ensino Médio.

Os matriculados no PreUni são concluintes do ensino médio e egressos, que passam por uma prova de seleção. O curso conta com 36 semanas letivas. Nas quatro últimas semanas são realizadas revisões do conteúdo estudado durante o ano. “Além das aulas regulares, realizamos oficinas de Redação e aulões de atualidades, em alguns finais de semana, para intensificar ainda mais a preparação dos nossos alunos”, acrescenta Gisele.

A Seduc realiza ainda dois simulados para os alunos da rede estadual de ensino, um on-line e outro presencial. “No presencial, o simulado segue o mesmo padrão do Enem, com questões inéditas, mesmo tempo de prova, a mesma quantidade de questões, e o mesmo rigor de confiabilidade”, explica a coordenadora do PreUni.

Foto: Igor Matias