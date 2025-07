Inovação como ativo: o que o RH desenvolve para produzir mais e melhor

Por Júnia Maria*

Não há segmento no mundo que permaneça imune aos efeitos da transformação tecnológica — e o RH não foge à regra. Vivemos um momento em que gerenciar pessoas também envolve lidar com sistemas digitais e novas tecnologias. Mesmo setores como a construção civil — que ainda mantém muitos processos manuais — têm buscado caminhos para ganhar eficiência e precisão. Nesse contexto, a automação surge como uma aliada para tornar os processos mais ágeis e confiáveis, sem substituir o olhar humano, que continua sendo essencial na gestão de pessoas.

A troca de etapas manuais por sistemas automatizados vem permitindo admissões mais ágeis, transparentes e seguras. Um estudo da Think Work mostrou que 78% das empresas brasileiras consideradas inovadoras já incorporam inteligência artificial em seus processos de recrutamento e comunicação. Isso pode representar uma economia de mais de 70% no tempo necessário para preencher uma vaga.

Para alguns setores, a rapidez na entrada de novos talentos é crucial. É o caso da construção civil, que lida com uma condição dinâmica de trabalho, com obras sendo iniciadas periodicamente em diferentes partes do país. A demanda por mão de obra qualificada é alta. Na MRV, conseguimos resolver esse gargalo com a ajuda da IA. Estamos testando, por exemplo, o Diga Aí, uma plataforma que realiza a triagem inicial de candidatos a cargos operacionais. Nessa etapa, os participantes gravam vídeos respondendo a perguntas previamente definidas, e a própria ferramenta utiliza inteligência artificial para avaliar o grau de aderência de cada perfil à vaga. A solução acelerou nossos processos seletivos.

Utilizamos também o Recruta Simples, um sistema já difundido em grandes companhias que agiliza a disponibilização de vagas na internet, facilitando a localização de candidatos e trazendo mais rapidez nas contratações.

As próprias organizações podem desenvolver uma cultura que ative o talento inovador de seus funcionários. Fazemos isso na MRV com projetos que engajam nossos colaboradores na busca por soluções disruptivas em todas as áreas da companhia — inclusive no setor de gestão de pessoas, onde criamos programas de treinamentos dinâmicos, criativos e, consequentemente, engajadores.

Encontramos na tecnologia maneiras eficientes — e econômicas — de desenvolver conteúdos que despertam curiosidade, emoção e protagonismo, como ferramentas que criam avatares que falam; Inteligência Artificial que dão vida às ideias criativas do nosso time; programas com jogos gamificados e quizzes temáticos, entre tantos outros que facilitam e tornam mais divertida a rotina de trabalho e aprendizagem. As novidades no mundo da inovação devem ser vistas como aliadas, não como concorrentes.

Boas ideias em mãos talentosas viram instrumentos poderosos dentro das empresas. É dessa inquietude que desenvolvemos o MARCO, uma plataforma baseada em inteligência artificial criada para apoiar a capacitação e o desenvolvimento de corretores. Ele funciona como um copiloto de vendas. Por meio de uma linguagem simples via WhatsApp, oferece apoio técnico e promove aprendizado contínuo desses profissionais. O mais bacana é que essa tecnologia generativa não está restrita aos colaboradores da companhia – qualquer pessoa interessada em desenvolver seus conhecimentos sobre o assunto pode ter acesso.

Estamos vivendo um momento de transformação, em que tecnologia e talento caminham juntos para construir o futuro das organizações. Acredito que o verdadeiro diferencial está em combinar o melhor da tecnologia com o olhar humano, criando ambientes mais ágeis, inclusivos e produtivos. Estamos na Era da Inovação, o novo ativo das empresas que buscam potencializar pessoas e negócios.

*Júnia Maria de Sousa Lima Galvão é diretora-executiva de Administração e Desenvolvimento Humano da MRV&CO