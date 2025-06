Inscrição para concurso da Fundação Renascer termina nesta segunda

Encerra nesta segunda-feira (09), o prazo de inscrição para o concurso público da Fundação Renascer. Realizada pelo Governo de Sergipe, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Administração (Sead), a seleção é executada pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) e visa o provimento de 32 vagas e a formação de cadastro reserva.

Os interessados em participar do certame devem solicitar a inscrição no site do Idcap (https://www.idcap.org.br/ ). As provas objetivas e discursivas, que constituem a primeira da seleção, serão aplicadas no dia 13 de julho. Todos os detalhes sobre o concurso estão dispostos no edital de abertura, que está disponível no site da Sead e do Idcap.

São 25 vagas para o cargo de agente socioeducativo e outras sete para o cargo de orientador social, distribuídas entre as áreas de Serviço social (duas), Pedagogia (duas) e Psicologia (três). Do total de vagas disponíveis, 20% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e 10% para negros.

Para o cargo de agente socioeducativo, que tem vencimento inicial de R$ 2.582,83, a escolaridade exigida é o Ensino Médio completo. E para o cargo de orientador social, cujo vencimento inicial é de R$ 3.308,76, exige-se graduação de nível superior na respectiva área.

Vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), a Fundação Renascer é a entidade responsável pela execução da Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social.

Com informações da Sead – Foto: Freepik