Inscrições para Corrida Cidade de Aracaju acontecerá pela internet

As inscrições para a Corrida Cidade de Aracaju acontecerão nesta quarta-feira, dia 22, às 9h, em bloco único e exclusivamente no site Ticket Sport. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Esporte e da Juventude de Aracaju (Sejesp) alerta aos interessados para que realizem o cadastro prévio no site, como forma de agilizar e garantir uma vaga na competição que promete movimentar a capital.

Agendada para o dia 29 de março, o evento faz parte das festividades dos 170 anos do da capital sergipana. Em 2025, a maior corrida de rua de Sergipe promete ser histórica, com a participação de 10 mil atletas, um número recorde em relação às edições anteriores.

A prova contará com três percursos distintos, garantindo a inclusão de atletas com diferentes níveis de preparo físico:

24 km: Largada no Centro Histórico de São Cristóvão, proporcionando um trajeto desafiador e repleto de beleza histórica;

10 km: Partida nas proximidades da rotatória do conjunto Eduardo Gomes;

5 km: Largada cerca de 100 metros antes do viaduto da Avenida Tancredo Neves.

Seja qual for o percurso escolhido, todos os atletas cruzarão a linha de chegada na emblemática praça Fausto Cardoso, em Aracaju.

“A Corrida Cidade de Aracaju 2025 promete ser um evento inesquecível para os amantes do esporte e um marco na história da capital sergipana. Portanto, prepararem-se para fazer parte dessa festa de superação e energia”, avisa o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira.

